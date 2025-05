Les entreprises américaines affirment leur engagement à long terme envers le Vietnam

Les entreprises américaines opérant au Vietnam ont affirmé lors d’un dialogue, mardi 13 mai à Hanoï, avec le Premier ministre Pham Minh Chinh leur engagement en faveur d’investissements durables et à long terme dans le pays face aux défis actuels.

La deuxième rencontre du chef du gouvernement avec le monde des affaires en seulement deux mois a réuni des représentants de l’ambassade des États-Unis, de la Chambre de commerce américaine (AmCham) et de plus de 50 grandes entreprises américaines, dont Boeing, Molex, Excelerate Energy, Abbott, Coca-Cola et GE Vernova.

Fin 2024, les investissements directs étrangers (IDE) américains au Vietnam s’élevaient à environ 11,94 milliards de dollars américains, répartis sur plus de 1.400 projets. La plupart des grandes multinationales américaines sont déjà implantées et opèrent efficacement dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Lors de la rencontre, les délégués américains ont salué la bonne volonté du gouvernement vietnamien et ses efforts pour maintenir un climat des investissements favorable. Ils ont proposé au Vietnam de continuer à améliorer son environnement des affaires en s’attaquant aux obstacles liés aux procédures administratives, aux barrières non tarifaires, à la fiscalité et aux frais, tout en garantissant les infrastructures, la transparence et les règles d’origine.

En réponse, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé la volonté du Vietnam d’engager un dialogue ouvert et constructif avec ses partenaires et entreprises, y compris américains, afin de garantir des résultats mutuellement bénéfiques.

Il a appelé les entreprises américaines à faire part des efforts et de la bonne volonté du Vietnam en faveur d’un accord tarifaire mutuellement bénéfique à l’administration du président Donald Trump.

Réformer la politique de visas pour les ressortissants étrangers

Le chef du gouvernement a souligné que le Vietnam adhère aux relations de coopération entre les pays, fondées sur le droit, les engagements internationaux et la Charte des Nations unies, sans porter atteinte aux intérêts des autres nations. Il a également exprimé son espoir de voir progresser les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, ce qui, selon lui, profiterait non seulement aux deux pays, mais aussi à l’économie mondiale.

Saluant le soutien des États-Unis à un Vietnam fort, indépendant, autonome et prospère, il a déclaré que le pays s’engageait à dépasser le passé, à maximiser les points communs, à réduire les divergences, à œuvrer pour l’avenir et à développer un partenariat stratégique global, substantiel et efficace avec les États-Unis.

Le Vietnam considère les difficultés liées aux tensions commerciales mondiales comme une opportunité de restructurer son économie et ses échanges commerciaux selon des principes plus équitables et durables, tout en favorisant la diversification des marchés, des produits et des chaînes d’approvisionnement, a-t-il noté.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également souligné les efforts en cours pour répondre aux préoccupations des États-Unis, lutter contre la fraude commerciale et améliorer l’environnement des affaires au Vietnam en intensifiant la réforme administrative, en supprimant les conditions commerciales inutiles, en réduisant les délais de procédure et en diminuant les coûts pour les citoyens et les entreprises.

Le gouvernement vietnamien, a-t-il souligné, continuera de créer des conditions favorables et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les investisseurs, y compris les entreprises américaines, afin de soutenir leurs opérations efficaces et durables au Vietnam.

Par ailleurs, le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que le Vietnam avait réformé et continuait de réformer sa politique de visas pour les ressortissants étrangers, y compris ceux des États-Unis, et a exprimé l’espoir que les États-Unis envisageraient des politiques de visas plus favorables pour les citoyens vietnamiens.

