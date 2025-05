Des mesures strictes contre la prolifération des produits contrefaits

Dans la matinée du 14 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion avec les ministères, organes centraux et secteurs concernés afin d’évaluer les efforts de lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et les produits contrefaits au cours des premiers mois de 2025, ainsi que de définir les orientations et tâches à venir.

Ces derniers temps, plusieurs affaires graves ont été découvertes : du lait contrefait à Hanoï, des médicaments falsifiés à Thanh Hoa, des aliments contrefaits à Phu Tho, des compléments alimentaires contrefaits à Hanoï, ainsi que divers produits de contrefaçon à Hô Chi Minh-Ville... La vente de produits contrefaits prolifère également sur les réseaux sociaux.

Photo : VNA/CVN

Soulignant la gravité de la situation, le Premier ministre a affirmé de manière franche qu’elle résulte d’un relâchement de la part de certains organes et localités concernés. Il a exigé des examens stricts, l’identification des causes et la clarification des responsabilités des organisations et individus impliqués.

Il a également demandé de proposer des tâches, solutions et responsabilités claires pour les organes, localités et forces compétentes afin de prévenir, freiner et mettre fin à ces pratiques illégales.

Selon le Comité national de direction de la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et les produits contrefaits, en 2025, les unités et localités concernées ont détecté et traité plus de 34.000 infractions. Parmi celles-ci : plus de 8.200 cas de commerce et de transport de marchandises interdites ou de contrebande ; plus de 25.100 cas de fraude commerciale ou fiscale ; plus de 1.100 cas de contrefaçon et de violation de la propriété intellectuelle. Plus de 4.897 milliards de dôngs ont été versés au budget de l’État, près de 1.400 affaires pénales ont été engagées, impliquant plus de 2.100 individus.

VNA/CVN