Vietjet : grande promotion pour l'été 2025

À l'occasion de l'été 2025, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet Air lance un programme de promotions spéciales, avec des millions de billets d'avion à partir de seulement zéro dông (hors taxes et frais) sur toutes les lignes aériennes nationales et internationales, ainsi que de nombreuses offres exceptionnelles attractives tout au long de cet été.

>> Vietjet lance deux nouvelles liaisons vers Nagoya et Fukuoka

>> Vietjet ouvre deux nouvelles lignes aériennes vers le Japon

>> Billets d'avion et 40 kg de bagages gratuits : l'été s'envole avec Vietjet

Photo : VJ/CVN

Les billets promotionnels sont disponibles dès maintenant et jusqu'à 23h00 le 18 mai 2025 sur le site Web: www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air, pour des vols entre le 1er juin 2025 et le 28 mars 2026 (sous certaines conditions). Ne manquez pas l'occasion de vivre un été coloré et dynamique dans les villes côtières les plus célèbres du Vietnam telles que Phu Quôc, Nha Trang, Da Nang, ou de visiter des destinations attrayantes à travers la région et le monde comme Bangkok (Thaïlande), Séoul et Busan (République de Corée), Tokyo, Osaka, Hiroshima, Nagoya et Fukuoka (Japon), Pékin, Shanghai, Chengdu, Xi'an et Hong Kong (Chine).

Acquérir des expériences estivales avec Vietjet

Réservez votre vol dès maintenant avec Vietjet pour profiter d’un été 2025 mémorable, entre festivals de musique et d'art, beautés naturelles, villes modernes et paradis du shopping à travers le Vietnam et le monde.

En choisissant de voler avec Vietjet cet été, les passagers ont également la possibilité d’acquérir une collection limitée d'articles de voyage indispensables - un kit de voyage unique (Travel Kit) avec des bobs, des bandanas, des étiquettes de bagages, des couvertures de passeport, des badges et des souvenirs. Avec Vietjet, les jeunes passagers ont la possibilité de voyager dans un siège enfant (Kid's combo) avec un repas spécial et de jolis cadeaux jamais vus (sous certaines conditions).

Photo : VJ/CVN

Ne manquez pas ce programme promotionnel et l'opportunité de vivre un été plus mémorable que jamais avec Vietjet. Des vols remplis de sourires et de joie, sur une flotte moderne et respectueuse de l'environnement, accompagnés par un équipage professionnel prêt à accueillir chaleureusement chaque passager. Réservez dès maintenant votre vol Vietjet pour savourer des plats chauds et délicieux de la cuisine vietnamienne et internationale tels que le Pho Thin (soupe de nouilles à la viande de porc ou de boeuf du chef Thin), le banh mi (sandwitch vietnamien) ou le café au lait glacé, tout en profitant de nombreux programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 m d'altitude.

Tân Dat/CVN