Le Premier ministre demande une gestion plus stricte du marché de l'or

Selon le télégramme, grâce aux solutions synchronisées mises en place par le gouvernement, l’écart entre les cours de l’or sur les marchés national et mondial a pu être maîtrisé et maintenu, début avril 2025, dans une fourchette raisonnable, parfois réduite à seulement 1% à 2%.

Cependant, outre certaines insuffisances internes qui n’ont pas encore été entièrement résolues, l’évolution inhabituelle et sans précédent de la situation géopolitique mondiale depuis le début de l’année 2025 a entraîné une hausse continue des cours mondiaux de l’or. Cette dynamique a provoqué de fortes fluctuations sur le marché de l’or national, creusant ainsi l’écart entre les cours intérieur et international.

Afin d’assurer une gestion étatique efficace et efficiente, et dans l’optique de développer un marché de l’or sûr, transparent, stable et durable, le Premier ministre a demandé à la Banque d’État de collaborer étroitement avec les organismes compétents pour poursuivre la mise en œuvre sérieuse, complète, rapide et efficace des mesures prévues dans les résolutions gouvernementales et autres télégrammes officiels antérieurs.

La Banque d’État a pour obligation de surveiller attentivement l’évolution des cours de l’or, tant sur le plan national qu’international, et de mettre en œuvre promptement, conformément à la réglementation en vigueur, des mesures visant à stabiliser le marché. L’objectif est de minimiser les impacts négatifs sur les taux de change, les taux d’intérêt, ainsi que sur les marchés monétaire et des changes, et plus globalement sur la stabilité financière et monétaire nationale.

En outre, elle est tenue de publier dans les plus brefs délais les conclusions de l’inspection des établissements de crédit et des entreprises agréées, de traiter proactivement les infractions constatées dans les activités de négoce de l’or, et d’en rendre compte au Premier ministre d’ici fin mai 2025.

La Banque d’État devra également se coordonner avec les ministères et organismes concernés afin d’achever rapidement la proposition de révision du décret N° 24/2012/ND-CP du 3 avril 2012 relatif à la gestion des activités de négoce de l’or. Il s’agira notamment de compléter et renforcer les dispositions existantes afin d’accroître l’efficacité des outils de régulation de l’État, et de favoriser l’émergence d’un marché de l’or transparent, sain, efficace et durable, contribuant ainsi au développement socio-économique et à la stabilité macroéconomique du pays.

Enfin, le Premier ministre a chargé le ministère de la Police de coopérer avec la Banque d’État et les autorités compétentes pour réprimer avec rigueur les infractions liées au commerce de l’or, en particulier les actes de contrebande, de spéculation, de commerce illégal et de manipulation de marché.

VNA/CVN