Renforcer la coopération Vietnam - Chine dans l’économie numérique

La Chine et le Vietnam disposent d’un grand potentiel de coopération dans l’économie numérique et la transition verte en vue d’un développement durable. C’est ce qu’il a été souligné lors d’un séminaire d’entreprises vietnamiennes et chinoises, organisé le 27 novembre à Hô Chi Minh-Ville dans le cadre du Forum économique d’automne 2025.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Lôc Hà, s’est déclaré satisfait du développement du commerce bilatéral, passé de quelques milliards de dollars dans les années 1990 à près de 180 milliards de dollars en 2023. La Chine demeure, depuis plusieurs années consécutives, le premier partenaire commercial du Vietnam.

Hô Chi Minh-Ville figure parmi les destinations majeures des investissements chinois au Vietnam, avec plus de 800 projets représentant près de 3 milliards de dollars, concentrés dans les domaines du numérique, de la production moderne, de la logistique et des technologies vertes... La ville souhaite promouvoir la coopération dans l’IA, le big data, l’IoT et la blockchain, notamment à travers son projet de mégapole d'innovation.

Le consul général de Chine à Hô Chi Minh-Ville, Tang Li, a indiqué que la Chine se concentrera sur un développement de haute qualité au cours des cinq prochaines années, en privilégiant l’innovation, le développement vert, la durabilité et une coopération ouverte... Selon lui, l’investissement accru de la Chine dans la recherche fondamentale et les industries stratégiques émergentes (IA, nouvelles énergies…) correspond parfaitement aux objectifs vietnamiens en matière d’innovation de villes intelligentes et d’infrastructures technologiques, ouvrant ainsi de vastes perspectives de coopération.

La présidente de l’Association pour la promotion du commerce du Guangxi, Yang Yanyan, a rappelé que sa province constitue une porte d’entrée majeure de la Chine vers l’ASEAN et dispose de grands atouts dans la coopération économique avec le Vietnam. Ce dernier est le principal partenaire commercial du Guangxi depuis 26 années consécutives.

Elle a proposé que le Guangxi et Hô Chi Minh-Ville établissent un mécanisme d’échanges réguliers et organisent des activités thématiques axées sur l’intelligence artificielle, l’économie numérique et la production verte, afin de créer des plateformes de dialogue et de démonstration technologique.

