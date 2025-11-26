Exposition : la coopération amicale Vietnam - Chine à travers les archives

Une exposition intitulée "La coopération amicale Vietnam - Chine à travers les archives" s’est ouverte mercredi 26 novembre au matin à Hanoï. Elle a été organisée par le Département de gestion des documents et des archives de l'État du Vietnam, en coopération avec l’Administration nationale des archives d’État de Chine.

>> Vietnam - Chine : échange entre les organes d'éducation et de mobilisation auprès des masses des deux Partis

>> Les postes de Lào Cai (Vietnam) et Hekou (Chine) font le bilan du troisième trimestre 2025

>> Ouverture du 13e Forum populaire Vietnam - Chine à Hanoï

>> Vietnam et Chine renforcent leur coopération politique et judiciaire

L’exposition présente une centaine de documents, d’archives et de photographies sélectionnés dans les Archives du Vietnam et de la Chine, les agences de presse des deux pays ainsi que d’autres institutions concernées.

"L’exposition raconte des histoires authentiques à partir de documents, ravive la mémoire historique et renforce les fondations sociales ainsi que les liens d’affection entre les peuples - autant d’éléments particulièrement soulignés par les dirigeants de haut niveau des deux parties les orientations de coopération pour les temps à venir", a souligné Dang Thanh Tùng, directeur du Département de gestion des documents et des archives de l'État du Vietnam.

Ces documents constituent des témoignages et des informations authentiques mettant en lumière les jalons, les étapes de coopération et les réalisations importantes obtenues dans les relations entre les deux pays, depuis l’établissement officiel de leurs relations diplomatiques jusqu’à aujourd’hui.

L’exposition se divise en trois parties. La première partie est destiné à poser les fondations de l’amitié, la 2e sur la coopération et le développement et la 3e sur l’orientation vers l’avenir.

Une relation de longue date

"Il s’agit d’une activité revêtant une signification politique, diplomatique et professionnelle profonde, dans le contexte où les deux pays célèbrent le 75ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et continuent de consolider et de développer le Partenariat de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine", a informé Cao Huy, vice-ministre de l’Intérieur.

Le 18 janvier 1950, le Vietnam est devenu le premier pays d’Asie du Sud-Est à établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. De son côté, la Chine a également été le premier pays à reconnaître et à établir des relations diplomatiques avec la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam. Il s’agit d’un jalon majeur dans les relations d’amitié traditionnelle entre les deux pays.

Désormais, les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays ont traversé 75 années côte à côte, témoignant d’un soutien et d’une assistance précieux et contribuant aux succès de la lutte révolutionnaire pour l’indépendance nationale et l’édification du socialisme dans chaque pays.

Le Vietnam et la Chine sont deux pays voisins proches, partageant de nombreuses similitudes en matière d’histoire, de culture et de régime politique. La relation d’amitié traditionnelle, fondée par les Présidents vietnamien Hô Chi Minh et chinois Mao Zedong ainsi que par les générations de dirigeants précédentes, demeure un bien précieux commun aux deux peuples. À travers chaque phase de l’histoire - de la lutte pour l’indépendance et l’édification du pays jusqu’aux processus de renouveau et d’intégration - les deux peuples se sont toujours accordé un soutien mutuel sincère.

Selon Lin Zhen yi, directeur adjoint de l’Administration nationale des archives d’État de Chine, cette exposition met en avant l’amitié entre les deux pays et "retrace les différentes périodes d’échanges et de soutien mutuel dans de nombreux domaines depuis l’établissement des relations diplomatiques jusqu’à aujourd’hui".

Les échanges entre les populations ainsi que la coopération entre les localités vietnamiennes et de nombreuses provinces et villes chinoises ont obtenu de nombreux résultats concrets. À travers visites et rencontres, les dirigeants de haut niveau des deux Partis et des deux États sont parvenus à de nombreux consensus importants, contribuant à consolider et renforcer la confiance politique, et à promouvoir une coopération globale dans divers domaines. Cela constitue également une orientation stratégique fondamentale et durable pour le développement sain et stable du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam - Chine.

L’événement célèbre le 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (18/01/1950 - 18/01/2025).

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN