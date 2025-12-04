Comité intergouvernemental Vietnam - Laos : vers une connectivité stratégique et un nouvel élan de coopération

À la suite de la visite de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh au Laos les 2 et 3 décembre, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a mis en lumière, lors d'une interview, les résultats substantiels de ce déplacement, qui marque une nouvelle étape dans les relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

À l’invitation du Premier ministre lao Sonexay Siphandone, le dirigeant vietnamien a coprésidé la 48ᵉ session du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos sur la coopération bilatérale. Il a également participé à une réunion de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti révolutionnaire populaire lao, ainsi qu’aux célébrations marquant le 50ᵉ anniversaire de la fête nationale du Laos et le 105ᵉ de la naissance du président Kaysone Phomvihane.

Selon le chef de la diplomatie vietnamienne, la coprésidence de cette 48e session témoigne de la volonté politique inébranlable des deux Partis et des deux États de concrétiser sans délai les accords de haut niveau et de hisser les relations, au-delà de l'amitié grandiose, de la solidarité spéciale et de la coopération globale, vers un niveau supérieur qualifié de "connectivité stratégique".

Cette détermination s'est matérialisée par des orientations et mesures précises issues de l’entretien entre les deux Premiers ministres et de la rencontre avec le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith, ainsi que la signature de documents cruciaux tels que l'Accord de coopération pour la période 2026-2030 et l’accord sur le Plan de coopération pour 2026.

Cette session crée de nouvelles conditions essentielles pour la mise en œuvre des lignes directrices en matière de développement, de sécurité, de défense et de diplomatie, en vue des prochains congrès des deux Partis prévus début 2026, a souligné Lê Hoài Trung.

Pour concrétiser ces résultats, le ministre a insisté sur la nécessité de s’imprégner pleinement des accords adoptés par les deux Partis, ainsi que des nouvelles orientations formulées par les secrétaires généraux Tô Lâm et Thongloun Sisoulith, tout en précisant les contenus validés par les deux Premiers ministres.

Premièrement, il est primordial de renforcer l'efficacité et la solidité des relations politiques afin qu'elles guident l'ensemble de la coopération en matière de défense et de sécurité, garantissant ainsi un environnement pacifique et stable propice à l'essor des deux nations. Parallèlement à cette consolidation politique, il est nécessaire de créer une percée dans la coopération économique, l’élargissement et l’amélioration de la coopération dans la culture, l’éducation et la formation.

Deuxièmement, il faut renouveler le contenu de la coopération existante et étendre vers de nouveaux domaines, en favorisant une participation accrue du secteur privé aux côtés de l'État pour exploiter pleinement les atouts de chaque pays.

Troisièmement, les mécanismes de coordination seront optimisés. Avec l’accord des deux Premiers ministres, des réunions régulières auront lieu tous les trois mois, tant au niveau des chefs de gouvernement qu’à celui des ministres coprésidents du Comité de coopération bilatérale, afin d’assurer une évaluation continue et rigoureuse.

Enfin, pour soutenir ces ambitions, les deux parties se concentreront sur des projets clés. Le Vietnam a ainsi décidé de multiplier par 2,5 le montant de son aide non remboursable au Laos pour les cinq prochaines années, avec une focalisation sur des projets prioritaires à haute efficacité. Un plan d’exécution précis sera déterminant pour générer de nouvelles ressources, contribuant à la défense, à la sécurité et à l’intégration internationale de chaque pays, a conclu le ministre.

VNA/CVN