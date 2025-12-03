Le chef du Parti reçoit le secrétaire d’État du Conseil de sécurité du Bélarus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a reçu mercredi 3 décembre à Hanoi le secrétaire d’État du Conseil de sécurité du Bélarus, Volfovich Aleksandr Grigorievich.

>> Le président vietnamien félicite le président biélorusse pour sa réélection

Cette rencontre a permis de souligner l’engagement du Vietnam à renforcer l’amitié traditionnelle entre les deux pays et à élargir leur partenariat stratégique récemment établi.

Photo : VNA/CVN

Le leader du Parti a affirmé l’attachement du Vietnam à ses relations avec le Bélarus et sa volonté de renforcer la coopération dans les domaines politique, sécuritaire, commercial, scientifique et technologique, éducatif, culturel, touristique et émergent, tels que l’intelligence artificielle, la blockchain et la cybersécurité.

Il a rappelé ses entretiens approfondis avec le président Alexandre Loukachenko lors de sa visite officielle au Bélarus en mai et a demandé à Volfovich Aleksandr Grigorievich de transmettre la gratitude du Vietnam pour les condoléances présentées par le Bélarus suite aux récents typhons.

Le dirigeant vietnamien a souligné que les relations bilatérales, éprouvées par le temps et fondées sur la confiance politique, constituaient une base solide pour le développement de la coopération.

Il a exhorté les deux parties à mettre en œuvre activement les accords de haut niveau et à accélérer les projets conjoints concrets dans les domaines où les deux pays possèdent des atouts complémentaires.

Concernant la coopération en matière de sécurité, il s’est félicité des progrès accomplis par les agences des deux pays, affirmant que la coordination devait se poursuivre dans le respect des législations nationales et des normes internationales afin de répondre efficacement aux menaces sécuritaires, qu’elles soient traditionnelles ou non.

Le secrétaire général Tô Lâm a noté des évolutions positives dans d’autres secteurs, notamment le lancement d’une liaison aérienne directe Minsk-Phu Quôc en octobre et une forte hausse des échanges bilatéraux au cours des neuf premiers mois de 2025.

Il a toutefois indiqué que les deux parties devraient viser plus haut que le niveau actuel de plusieurs centaines de millions de dollars et intensifier la promotion commerciale afin de mieux faire connaître les produits de chaque pays.

De son côté, Volfovich Aleksandr Grigorievich a transmis les salutations du président Alexandre Loukachenko et a informé le secrétaire général Tô Lâm de ses rencontres avec le ministère vietnamien de la Sécurité publique et d’autres organismes.

Il a salué les progrès du Vietnam en matière de développement et son influence internationale croissante, et a déclaré que l’établissement du partenariat stratégique lors de la visite du secrétaire général Tô Lâm à Minsk constituait une étape majeure et un nouvel élan pour la coopération.

Le Bélarus considère le Vietnam comme un partenaire important et fiable dans la région Asie-Pacifique, a déclaré le secrétaire d’État du Conseil de sécurité du Bélarus.

Il a assuré que le Conseil de sécurité du Bélarus soutiendrait activement la mise en œuvre des accords de haut niveau, contribuant ainsi à faire progresser le partenariat stratégique de manière concrète et substantielle.

Le secrétaire général Tô Lâm a demandé à Volfovich Aleksandr Grigorievich de transmettre ses salutations au président Alexandre Loukachenko et a invité le chef de l’Etat biélorusse à se rendre au Vietnam à une date opportune.

Le même jour, le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, s’est entretenu avec le secrétaire d’État, Volfovich Aleksandr Grigorievich, au cours duquel ils ont également signé un protocole visant à établir un groupe de travail conjoint pour élargir et renforcer la coopération en matière de sécurité.

Volfovich Aleksandr Grigorievich a réaffirmé que la coopération en matière de sécurité demeure un pilier essentiel du partenariat stratégique entre le Bélarus et le Vietnam. Il s’est dit convaincu que le protocole récemment signé ouvrira de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, de la criminalité transnationale, de la sécurité de l’information et de la cybersécurité, ainsi que de la formation professionnelle.

VNA/CVN