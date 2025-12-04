Approfondissement de la coopération traditionnelle entre la VNA et Xinhua

En tant qu’organes de presse nationaux partageant des missions similaires et des principes d’action convergents, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) et l’Agence de presse Xinhua (Chine) entretiennent de longue date une relation de coopération étroite et d’entraide.

>> La VNA assiste au 6e Sommet mondial des médias en Chine

>> Vietnam - Chine : coopération en matière de communication

>> La VNA et l’agence russe TASS renforcent leur coopération dans une nouvelle phase

Photo : VNA/CVN

Fortes de cette base solide, les deux agences ont réaffirmé la nécessité d’innover et de faire preuve de créativité dans leurs modes de collaboration afin de répondre aux exigences croissantes de la transformation numérique.

Ce consensus est ressorti de l’entretien tenu le 3 décembre en Chine entre Vu Viêt Trang, directrice générale de la VNA, et Fu Hua, président de Xinhua, en marge de la 57ᵉ réunion du Comité exécutif de l’OANA dans la province de Hainan.

Les dirigeants ont salué la mise en œuvre efficace de l’accord de coopération professionnelle signé en août 2024 lors de la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm en Chine. Cet accord a permis d’intensifier les échanges d’informations, d’organiser des activités professionnelles conjointes et de renforcer le soutien aux correspondants permanents.

En 2025, année marquant le 75e anniversaire des relations diplomatiques et l'"Année des échanges humanistes Chine - Vietnam", les deux parties ont co-organisé des activités significatives, dont le point d'orgue était une exposition de photos illustrant les relations traditionnelles bilatérales à l'occasion de la visite d'État du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping au Vietnam en avril 2025.

Dans le contexte d’une industrie de l’information profondément transformée par les technologies modernes, Vu Viêt Trang a proposé l’envoi d’une délégation technique de la VNA afin d’étudier l’expérience de Xinhua en matière de recherche et de transformation numérique. Fu Hua a accueilli favorablement cette initiative, affirmant la volonté de son agence de partager ses acquis, fruit de plus de 200 projets de développement médiatique déjà mis en œuvre.

Réaffirmant leur détermination à renforcer leur coopération professionnelle globale dans un esprit de "camarades et frères", les deux dirigeants s'engagent à promouvoir davantage le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine.

Enfin, Fu Hua a invité son homologue vietnamienne au Sommet mondial des médias à Pékin en 2026 pour le 95e anniversaire de Xinhua, une invitation que la directrice générale de la VNA a acceptée avec l'intention d'y participer.

VNA/CVN