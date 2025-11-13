Vietnam - Chine : échange entre les organes d'éducation et de mobilisation auprès des masses des deux Partis

Le 13 novembre, au siège du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) à Hanoï, Trinh Van Quyêt, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de l’éducation et de la mobilisation auprès des masses du Parti, s’est entretenu avec Li Shulei, membre du Bureau Politique, secrétaire du Secrétariat et chef du Département de l’information du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), en visite au Vietnam.

Trinh Van Quyêt a souligné que cette visite contribuait à concrétiser les consensus atteints entre les dirigeants suprêmes des deux Partis et des deux pays, tout en réaffirmant que le Vietnam attachait toujours une grande importance au développement de ses relations avec la Chine, considérées comme une priorité stratégique de premier plan.

Li Shulei, pour sa part, s’est déclaré heureux de revenir au Vietnam. Il a félicité le pays pour ses réalisations remarquables en matière de développement socio-économique sous la direction du PCV, conduit par le secrétaire général Tô Lâm. Il a également adressé ses félicitations à Trinh Van Quyêt pour sa récente nomination à la tête de la Commission centrale de l’éducation et de la mobilisation auprès des masses du PCV, exprimant sa volonté de renforcer la coopération étroite et efficace entre les deux organes, contribuant ainsi au développement continu des relations sino-vietnamiennes.

Les deux parties ont salué les progrès positifs des relations bilatérales ces dernières années, notamment la coopération de plus en plus étroite entre la Commission centrale de l’éducation et de la mobilisation auprès des masses du PCV et le Département de l’information du PCC, qui joue un rôle croissant dans les liens bilatéraux.

Les deux parties sont convenues de renforcer le rôle de premier plan et l’orientation stratégique de la coopération interpartis dans l’ensemble des relations bilatérales à l’ère nouvelle, tout en intensifiant le partage d’expériences dans les domaines de la recherche théorique et de la construction du Parti. Elles ont échangé sur plusieurs axes visant à promouvoir la coopération et les échanges amicaux entre les deux organes.

Les deux parties ont aussi décidé de maintenir des mécanismes de coopération réguliers, centrés sur le renforcement des échanges théoriques et idéologiques, la promotion de la propagande sur l’amitié traditionnelle et les acquis de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples. Elles ont souligné l’importance d’approfondir la coopération entre les médias, de favoriser les échanges entre organisations de masse et entre les jeunes, afin de consolider la base sociale de l’amitié durable et du développement stable des relations bilatérales.

Elles ont enfin réaffirmé leur volonté commune de préserver la paix et la stabilité, de bien gérer et résoudre les divergences conformément aux consensus de haut niveau et au droit international.

VNA/CVN