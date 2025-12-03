Assemblée nationale

Rôle clé des députés spécialisés locaux

Le membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a assisté le 3 décembre à Hanoi, à la réunion de bilan des activités du Groupe des députés spécialisés locaux de la XVe législature.

>> Vers une Assemblée nationale moderne et efficace

>> Le président de l'AN reçoit le premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie

>> Comité permanent de l’AN : débats sur l'environnement et la justice

Au nom du Comité permanent de l’Assemblée nationale, la vice-présidente Nguyên Thị Thanh a souligné et hautement apprécié les contributions importantes du Groupe tout au long du mandat 2021-2026. Selon elle, les députés spécialisés au niveau local représentent le noyau central de l’activité parlementaire, apportant le souffle de la vie réelle dans l’hémicycle et renforçant l’efficacité des activités législatives et de contrôle.

Photo : VNA/CVN

Le Groupe a fait preuve d’un esprit de solidarité, de dévouement, de créativité et d’intelligence, en développant de nouvelles méthodes de travail flexibles et efficaces, basées sur la transformation numérique, l’application des technologies de l’information et le partage des expériences et des données entre les députés. Cette approche a permis aux membres non seulement d’améliorer leurs compétences législatives, mais aussi de renforcer leur capacité de réflexion critique et de contribution aux décisions de l’Assemblée nationale.

Au cours du mandat, le Groupe a maintenu des réunions régulières, échangeant des expériences pratiques et des méthodes législatives, depuis les techniques d’examen et d’évaluation de l’impact des politiques, la vérification de la cohérence juridique, jusqu’aux méthodes d’organisation du contrôle au niveau local. Ces échanges professionnels ont permis de renforcer le savoir, les méthodes et l’assurance des députés, les rendant plus solides, plus perspicaces et plus confiants dans leurs contributions aux décisions de l’Assemblée nationale.

En particulier, le Groupe a utilisé les technologies de l’information pour compiler, classer et partager les données, incluant les demandes des citoyens, les informations sur la situation socio-économique locale, les obstacles dans l’application des lois et les problèmes émergents sur le terrain. Ce partage multi-niveaux et multi-sources permet aux députés d’avoir une vision plus complète, favorisant l’efficacité du contrôle, de la législation et des propositions de politiques.

La vice-présidente Nguyên Thị Thanh a exprimé sa confiance qu’avec les bases solides établies pendant le mandat 2021–2026, ainsi que le courage, l’expérience et l’enthousiasme des députés, le Groupe des députés spécialisés locaux continuera de se développer avec force, de manière proactive et de contribuer de manière toujours plus concrète aux activités de l’Assemblée nationale et aux intérêts du peuple.

La réunion de bilan a été l’occasion de mettre en lumière les réalisations remarquables du Groupe, tout en soulignant l’importance de maintenir les activités professionnelles, d’innover dans les méthodes et d’appliquer la technologie afin d’améliorer la qualité du travail des députés lors des prochaines législatures.

VNA/CVN