Le Vietnam renforce son engagement dans la lutte antiterroriste avec les BRICS+

Une délégation du ministère de la Police, conduite par le général de corps d’armée et vice-ministre Pham Thê Tùng, a participé à la Conférence antiterroriste BRICS+ 2025, organisée les 3 et 4 décembre à Moscou, en Russie, sous le thème "Stratégies nationales et régionales de lutte contre le terrorisme face aux nouveaux défis et menaces en matière de sécurité".

Présidée par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Dmitry Lyubinsky, cette rencontre a réuni des représentants de 23 États membres et partenaires des BRICS, ainsi que plusieurs organisations internationales telles que l’ONU, la Communauté des États indépendants (CEI), l’Organisation de coopération de Shanghai et l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC).

Intervenant en session plénière, le vice-ministre Pham Thê Tùng a indiqué que, bien que la menace terroriste reste maîtrisée au Vietnam, le pays demeure vigilant face aux risques de propagande extrémiste en ligne, aux facteurs d’instabilité socio-économique et aux activités de groupes terroristes vietnamiens basés à l’étranger. Il a réaffirmé la position constante de Hanoï, qui condamne fermement tout acte de terrorisme et soutient les mesures visant à éliminer ce fléau dans le monde.

Partageant l’expérience vietnamienne, il a mis en avant une approche globale combinant politiques de bien-être social, amélioration du niveau de vie de la population, renforcement de la sensibilisation, perfectionnement du cadre juridique, consolidation des capacités opérationnelles et intensification de la coopération internationale.

La participation du Vietnam à cette conférence, peu après son accession officielle au statut de partenaire des BRICS le 13 juin 2025, témoigne de sa volonté de contribuer de manière active et responsable aux efforts internationaux pour la sécurité, la paix et la stabilité mondiales.

