Vietnam et Angola célèbrent un demi-siècle de solidarité et de développement

Le Vietnam a été le deuxième pays au monde à établir des relations diplomatiques avec l'Angola, dès le 12 novembre 1975, au lendemain même de la proclamation de l'indépendance de cette nation africaine.

Le chemin parcouru durant ces cinquante années témoigne d'une amitié indéfectible, scellée par un même idéal d'indépendance, de paix et de développement.

Cette coopération traditionnelle se déploie à de multiples échelons : au niveau du Parti, des gouvernements, des parlements et des échanges interpersonnels. Les deux nations se sont apportées un soutien précieux et constant, que ce soit durant leurs luttes d'unification et de construction nationale, ou sur les forums multilatéraux, notamment aux Nations unies et au sein du Mouvement des pays non alignés.

Les contacts et les échanges de délégations, en particulier au plus haut niveau, sont maintenus de manière régulière. Ces interactions contribuent à approfondir la compréhension mutuelle, à consolider la confiance politique et à établir une vision stratégique commune pour les relations bilatérales. Ces activités traduisent une confiance politique croissante, contribuant à consolider la base de l'amitié entre les deux pays.

La coopération commerciale a connu des avancées positives, avec des échanges atteignant près de 250 millions de dollars en 2024 et en passe de dépasser les 270 millions de dollars. L'objectif commun est d'atteindre le milliard de dollars, conformément à l'engagement pris par les dirigeants des deux pays lors de la visite du président Luong Cuong en Angola en août 2025.

Le Vietnam exporte principalement du riz, des textiles, du café, des confiseries et des produits céréaliers, et importe du bois, des produits du bois et du gaz liquéfié. L'Angola a reconnu le statut d'économie de marché du Vietnam en avril 2008.

L'agriculture est considérée comme un domaine de coopération bilatérale essentiel, compte tenu de l'avantage du Vietnam dans ce secteur et de la priorité donnée par le gouvernement angolais à la relance de la production nationale pour réduire la dépendance aux importations.

En matière d'investissement, en décembre 2024, l'Angola compte quatre projets d'investissement enregistrés au Vietnam, pour un capital total de 118,4 millions de dollars. Le Vietnam a quatre projets en Angola, totalisant 2,98 millions de dollars. Depuis juin 2024, le groupe vietnamien Xuân Thiên a été autorisé par le gouvernement angolais à investir dans plusieurs projets à grande échelle et à long terme en Angola dans les domaines de l'énergie, des minéraux et de l'agriculture.

Les deux pays entretiennent également une coopération fructueuse dans l'éducation, la santé, la culture et le tourisme. Depuis les années 1980, le Vietnam a dépêché de nombreux experts en éducation et en santé en Angola. Leurs contributions précieuses sont hautement appréciées par le gouvernement et le peuple angolais.

Les médecins et enseignants vietnamiens ont laissé une impression positive au sein de la communauté locale en Angola, non seulement grâce à leur haute qualification professionnelle, mais aussi par leur sens des responsabilités et leur dévouement.

À Luanda, l'avenue Hô Chi Minh, longue d'environ 3,4 km, est l'un des plus beaux boulevards de la capitale. De nombreuses institutions angolaises importantes, telles que le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), plusieurs ministères et la chaîne de télévision nationale, y ont leur siège.

Le fait que l'Angola ait nommé cette avenue en l'honneur du Président Hô Chi Minh au centre de Luanda est un symbole durable de l'amitié Vietnam - Angola.

L'Angola abrite actuellement la plus grande communauté vietnamienne d'Afrique, forte d'environ 6 000 personnes, qui joue un rôle de plus en plus visible dans le développement socio-économique du pays d'accueil.

Écrire de nouvelles étapes

Revenant sur les cinquante ans de relations, l'ambassadeur du Vietnam en Angola, Duong Chinh Chuc, a souligné que la coopération économique et commerciale s'est constamment élargie, passant de l'échange de marchandises à l'investissement et à l'assistance technique, jetant une base solide pour une nouvelle phase de développement.

Concernant les orientations futures, l'ambassadeur Duong Chinh Chuc a indiqué que le paysage de la coopération s'était positivement transformé grâce à la diversification économique de l'Angola, qui réduit sa dépendance au pétrole et donne la priorité à l'agriculture et à l'industrie de transformation.

La 7e session du Comité intergouvernemental (mars 2024) a identifié plus de 20 nouveaux domaines de coopération et la Déclaration conjointe Vietnam - Angola, publiée après la visite du président Luong Cuong en août 2025, a créé une véritable dynamique.

L'intérêt des entreprises vietnamiennes pour le marché angolais ne cesse de croître, comme en témoignent les projets d'envergure du groupe Xuân Thiên. L'Association des entrepreneurs vietnamiens en Angola (fondée en juin 2024) sert de pont fiable, aidant les entreprises nationales à saisir des opportunités. L'ambassade du Vietnam en Angola reçoit d'ailleurs des demandes constantes de conseil sur le marché et les projets.

Selon l'ambassadeur Duong Chinh Chuc, l'avenir de la coopération économique entre les deux pays est plein de potentiel, avec l'agriculture comme fer de lance : mise en œuvre de projets pilotes de culture et de transformation des produits agricoles pour le marché intérieur et l'exportation.

Cela s'étendra aux infrastructures, à l'énergie, aux minéraux, à la santé et à l'éducation, tout en s'attaquant aux goulots d'étranglement du transport et de la logistique.

Le soutien du Vietnam à la diversification économique de l'Angola est à la fois une coopération et un engagement de confiance. Réciproquement, l'Angola servira de porte d'entrée permettant aux entreprises vietnamiennes de se déployer en Afrique de l'Ouest et australe. Le Vietnam pourra également s'intégrer davantage aux mécanismes multilatéraux des Nations unies, établissant une connexion entre l'ASEAN et l'Afrique.

Pour concrétiser la vision définie par la Déclaration conjointe de la visite d'État du président Luong Cuong en août 2025, l'ambassadeur Duong Chinh Chuc a recommandé le maintien des contacts de haut niveau et à tous les échelons pour consolider la confiance et créer un environnement politique propice ; les soutiens concrets et substantiels en matière de politiques et de techniques ; la levée des obstacles persistants liés à la logistique du transport et aux mécanismes de paiement ; l'amélioration du cadre juridique ; la signature d'accords comme l'Accord d'encouragement et de protection des investissements, l'Accord de non-double imposition ainsi que des conventions sur le paiement et les devises et aussi la simplification des réglementations sur les visas et la résidence.

