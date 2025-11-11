Le Premier ministre reçoit le ministre lao du Travail et des Affaires sociales

Dans l’après-midi du 11 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le ministre du Travail et des Affaires sociales du Laos, Phosay Sayasone, en visite de travail au Vietnam et participant à la 9ᵉ Conférence des ministres du Travail entre le Vietnam et le Laos.

>> Renforcement de la coopération Vietnam - Laos dans la protection des frontières

>> Vietnam - Laos : coopération décentralisée en matière d'investissement

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a exprimé le souhait et la conviction que le ministre lao coopérera étroitement avec la partie vietnamienne afin d’approfondir davantage les relations spéciales entre les deux pays, et de rendre la coopération entre les deux ministères toujours plus efficace et substantielle.

Il a souligné que, dans le contexte des évolutions géopolitiques et économiques complexes dans la région et dans le monde, l’amitié grandiose, la solidarité spéciale et la confiance profonde entre les deux pays revêtent une importance capitale et doivent être constamment entretenues. Le Vietnam se tiendra toujours aux côtés du Laos et lui apportera, dans la mesure de ses capacités, un soutien maximal pour un développement durable.

Le ministre Phosay Sayasone a indiqué que son ministère et le ministère vietnamien de l’Intérieur (anciennement ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales) entretiennent d’excellentes relations. Les deux parties échangent leurs expériences dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et politiques relatives au développement du marché du travail, à la sécurité sociale, à la gestion des travailleurs étrangers, à l’emploi à l’étranger ainsi qu’aux politiques en faveur des personnes méritantes.

Appréciant les résultats de la coopération bilatérale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux ministères continuent à renforcer leur coordination, notamment dans les domaines de la formation des ressources humaines, de l’emploi, des politiques sociales et de la réduction de la pauvreté...

Les deux parties sont invitées à élaborer de nouvelles orientations de coopération dans le domaine du travail et des affaires sociales, afin de signer prochainement un accord renforçant la coopération bilatérale dans ces domaines communs.

Pham Minh Chinh a ajouté que le Vietnam construit actuellement 248 écoles-internats combinant primaire et collège dans les communes frontalières terrestres, dont plusieurs situées le long de la frontière avec le Laos. Il a souligné que le Vietnam est prêt à accueillir des élèves lao des communes frontalières pour étudier dans ces établissements.

Le Premier ministre a suggéré au ministère vietnamien de l’Intérieur de promouvoir la coopération technique, de soutenir les experts lao dans la mise en place du cadre juridique et des politiques du travail et des affaires sociales, et de renforcer la coopération dans la formation de ressources humaines...

VNA/CVN