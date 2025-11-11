Félicitations au nouveau président de la Chambre des députés de la R. tchèque

>> Vietnam - République tchèque : Vers un avenir de développement durable
>> Le Vietnam et la République tchèque cultivent leurs liens d’amitié et de coopération
|Tomio Okamura, président de la Chambre des députés de la République tchèque.
|Photo : Tintuc/CVN
Selon Radio Prague International, Tomio Okamura, leader du Parti Svoboda a přímá demokracie (SPD - Liberté et démocratie directe), a obtenu 107 voix, soit une de moins que le nombre d’élus issus de la coalition ANO-SPD-Automobilistes.
VNA/CVN