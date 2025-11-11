Félicitations au nouveau président de la Chambre des députés de la R. tchèque

À l'occasion de l'élection de Tomio Okamura au poste de président de la Chambre des députés de la République tchèque, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, lui a adressé le 11 novembre un message de félicitations.

Photo : Tintuc/CVN

Selon Radio Prague International, Tomio Okamura, leader du Parti Svoboda a přímá demokracie (SPD - Liberté et démocratie directe), a obtenu 107 voix, soit une de moins que le nombre d’élus issus de la coalition ANO-SPD-Automobilistes.

VNA/CVN