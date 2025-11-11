Un héritage précieux du feu secrétaire général Nguyên Phu Trong pour la Police

Dans l’après-midi du 11 novembre, à Hanoï, le ministère de la Police, en collaboration avec la Commission centrale de la sensibilisation et de la mobilisation des masses ainsi que la maison d'édition Politique nationale-Vérité, a organisé la cérémonie de lancement du livre intitulé "Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ" (Construire une force de Police véritablement intègre et solide, prête à se sacrifier pour la nation et au service du peuple) du feu secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Photo : VNA/CVN

L’ouvrage constitue une œuvre de grande valeur théorique et pratique, illustrant la profonde attention que le secrétaire général Nguyên Phu Trong portait constamment à la mission de garantir la sécurité nationale, l’ordre et la sûreté publics, et de défendre fermement la Patrie.

Avec ses 600 pages, le livre rassemble 39 articles, discours, lettres et directives importants de Nguyên Phu Trong adressés à la Police populaire vietnamienne à travers différentes périodes. Il reflète de manière vivante la réalité du terrain, tout en exprimant une pensée cohérente, une vision stratégique et un attachement profond à la mission de protection de la sécurité nationale et de maintien de l’ordre public.

Lors de la cérémonie, le général Luong Tam Quang, ministre de la Police, a souligné que ce livre n’est pas seulement un précieux document de référence, mais aussi une véritable boussole pour orienter l’ensemble de la Police populaire dans ses missions, ses combats et son processus de développement dans les années à venir. Il vise à encourager et à raviver l’esprit patriotique, tout en guidant le peuple à participer activement à la défense de la Patrie et à la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre publics.

Photo : VNA/CVN

Le professeur associé et docteur Vu Trong Lâm, directeur et rédacteur en chef des Éditions Politiques nationales Vérité, a déclaré que les écrits, discours et directives du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur l’édification de la Police populaire constituent un héritage précieux, d’une importance particulière pour cette force.

L’ouvrage fournit des arguments stratégiques sur le rôle et la position de la Police populaire dans la protection et la construction du pays, et systématise les orientations et solutions permettant à cette force de continuer à accomplir avec excellence ses missions, à la hauteur de ses 80 ans de glorieuse tradition de construction, de combat et de développement.

VNA/CVN