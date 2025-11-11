Le chef du PCV souligne le rôle de la force engagée dans la sécurité à la base

Dans l’après-midi du 11 novembre, à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rencontré 70 collectifs et individus exemplaires de la force participant à la protection de la sécurité et de l’ordre au niveau local à travers le pays.

>> Le SG Tô Lâm reçoit l’ambassadeur de Singapour en fin de mandat

>> Le secrétaire général présente des orientations pour le XIVᵉ Congrès du Parti

>> Le chef du Parti souligne les critères de sélection du personnel du Politburo et du Secrétariat

Étaient également présents plusieurs membres du Bureau politique et du Comité central du Parti, ainsi que des dirigeants du ministère de la Police et d’organes relevant du ressort central.

Photo : VNA/CVN

Créée conformément à la Résolution 12-NQ/TW du 16 mars 2022 du Bureau politique et à la Loi de 2023 sur la force participant à la protection de la sécurité et de l’ordre au niveau local, cette force a été officiellement lancée le 1er juillet 2024. Issue de la réorganisation des forces de police communale semi-professionnelles, de la garde urbaine et des équipes de volontaires de sécurité civile, elle constitue un maillon essentiel du dispositif de sécurité nationale.

Le secrétaire général du Parti a salué le sens des responsabilité de cette force et ses liens étroits avec la population, indiquant qu’elle avait fourni de nombreuses informations utiles, soutenu activement la police communale dans la sensibilisation des habitants au respect des lignes directrices du Parti, des politiques et lois de l’État, tout en prévenant à temps les infractions et les troubles à l’ordre public.

Lors des catastrophes naturelles, des inondations ou des incendies, cette force n’a pas hésité à affronter le danger pour aider la population, aux côtés des autorités locales et de la police communale - un engagement largement salué par la population, a-t-il souligné.

Photo : VNA/CVN

Au cours de l’année écoulée, la sécurité à la base a été préservée, et le mouvement de tout le peuple pour la défense de la Patrie est devenu plus profond et plus concret. Dans les résultats globaux de la Police populaire, la force participant à la protection de la sécurité et de l’ordre au niveau local a apporté une contribution particulièrement importante, a déclaré Tô Lâm.

Selon le dirigeant, le ministère de la Police doit renforcer sa coordination avec les comités du Parti et les autorités locales afin de procéder régulièrement à des évaluations, de fournir des équipements adéquats et d’améliorer les conditions matérielles pour permettre à cette force d’accomplir efficacement ses missions en toute sécurité.

Enfin, le secrétaire général du Parti s’est déclaré convaincu que la force participant à la protection de la sécurité et de l’ordre au niveau local accomplira avec succès les missions qui lui sont confiées, et qu’elle coopérera étroitement avec la police communale pour préserver efficacement la sécurité locale, au service du peuple et pour sa protection.

VNA/CVN