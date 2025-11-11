Le PM Pham Minh Chinh reçoit le ministre des Affaires étrangères des Îles Salomon

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, dans l’après-midi du 11 novembre à Hanoï, le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur des Îles Salomon, Peter Shanel Agovaka, en visite officielle au Vietnam du 11 au 13 novembre.

>> Les responsables des Îles Salomon apprécient les relations avec le Vietnam

>> Le Premier ministre vietnamien rencontre son homologue des Îles Salomon

Il s’agit de la première visite d’un ministre des Affaires étrangères des Îles Salomon au Vietnam et de la visite de plus haut niveau entre les deux pays depuis près de 30 ans, marquant une nouvelle étape dans les relations bilatérales établies en 1996.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a salué le projet du Premier ministre des Îles Salomon de se rendre au Vietnam prochainement. Il a plaidé pour un renforcement de la coopération bilatérale dans des secteurs tels que le commerce, l’éducation, la santé, les infrastructures de transport, la pêche, l’agriculture, les énergies renouvelables et la coopération maritime...

Pham Minh Chinh a également proposé que les deux parties signent des accords facilitant les déplacements des citoyens des deux pays, notamment un accord d’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, et qu’elles œuvrent à développer des liaisons aériennes plus pratiques entre le Vietnam et les pays insulaires du Pacifique Sud.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le ministre Peter Shanel Agovaka a salué la signature du Mémorandum d’entente sur le cadre de coopération entre les gouvernements du Vietnam et des Îles Salomon lors de cette visite, estimant qu’il s’agit d’une base importante pour le développement de la coopération entre les deux pays dans des domaines à fort potentiel.

Il a demandé au Vietnam de soutenir les Îles Salomon dans la formation et le développement des ressources humaines et des techniques dans les secteurs de la pêche et de l’agriculture. Il a en outre exprimé le souhait d’importer du riz et des matières premières du Vietnam, promettant de créer des conditions favorables aux investissements des entreprises vietnamiennes dans des projets potentiels aux Îles Salomon.

Enfin, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux, notamment aux Nations unies, et de contribuer conjointement à une coopération efficace et substantielle entre l’ASEAN et le Forum des Îles du Pacifique (FIP), en vue du développement durable des régions.

VNA/CVN