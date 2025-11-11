Les dirigeants locaux ne doivent pas être affectés à leur localité d’origine

Le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti ont exigé qu’avant le 15 décembre, tous les postes de présidents des Comités populaires, de présidents des Commissions d’inspection et d’inspecteurs chefs des provinces ne soient pas occupés par des personnes originaires de ces provinces.

>> Valoriser le "soft power" vietnamien pour un développement culturel à la hauteur de la nouvelle ère

>> Le concept d''autonomie stratégique" au cœur du projet des documents du XIVe Congrès du Parti

>> Le Politburo approuve un mécanisme de recrutement spécial des fonctionnaires

Photo : VNA/CVN

Cette demande a été émise dans la Conclusion N°201 du Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti, en date du 31 octobre 2025, relative à la situation et aux résultats des travaux des Congrès des organisations du Parti sous l’autorité du Comité central du Parti pour le mandat 2025-2030.

Dans le système politique vietnamien, le président du Comité populaire provincial détermine l’orientation du développement et la qualité de l’administration locale. Le président de la Commission d’inspection est responsable de la discipline au sein du Parti. L’inspecteur chef veille à l’intégrité de l’appareil administratif.

Si ces trois fonctions sont occupées par des personnes n’étant pas originaires de la localité où elles sont affectées, leur capacité à agir avec objectivité, impartialité et en allant au-delà des intérêts de groupe sera considérablement renforcée.

Cette décision témoigne de la vision stratégique du Parti en matière de travail du personnel et de sa ferme volonté de préserver l’intégrité de son appareil organisationnel au niveau local.

Auparavant, le Politburo avait également promulgué le Règlement N°114-QD/TW du 11 juillet 2023 relatif au contrôle du pouvoir et à la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité dans le travail du personnel, destiné à prévenir tout favoritisme dans la politique du personnel.

Le Règlement N°114-QD/TW énonce les actes d’abus de pouvoir pour influencer les décisions, faire voter selon la volonté individuelle et interférer dans le travail du personnel.

Cependant, cela ne signifie pas une "délocalisation" du personnel dirigeant mais consiste à l’entraîner et l’encourager à faire ses preuves dans toutes les régions du pays et à forger une vision nationale, comme l’enseignait le président Hô Chi Minh, "le travail acharné mène au succès".

Cependant, les cadres transférés se heurtent également à de nombreuses difficultés dans leur nouvelle région, telles que la méconnaissance de la culture et de la psychologie locales, les "règles non écrites", le manque de personnel qualifié pour démarrer le travail ; ils pourraient être confrontés à des écueils, voire à l’isolement...

Il est également nécessaire de perfectionner les mécanismes et les politiques, de créer un environnement de travail et des mesures de protection, d’encourager l’esprit d’audace de penser, d’agir, de décider, de ne pas craindre les conflits d’intérêts ni les réactions sournoises, de s’attaquer aux "goulots d’étranglement" qui existent depuis de nombreuses années...

La rotation des dirigeants provinciaux doit également s’inscrire dans le cadre du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Elle ne constitue pas une simple "changement de terrain d’action" pour les dirigeants locaux, mais exige un profond changement de mentalité au sein de tout le système politique, notamment chez les fonctionnaires, les membres du Parti et les habitants des unités administratives provinciales.

Au début novembre 2025, sur les 34 présidents des comités populaires des provinces et des villes relevant du pouvoir central, 20 ont été mutés, et le reste devant l’être d’ici le 15 décembre.

Parmi ces fonctionnaires, certains ont été mutés dans des régions très éloignées, comme Truong Canh Tuyên, président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, qui est originaire de la province de Thanh Hoa ; Ta Anh Tuân, président du Comité populaire de la province de Dak Lak, qui est originaire de Hanoï ; et Nguyên Hoàng Giang, président du Comité populaire de la province de Quang Ngai, qui est originaire de la ville de Hai Phong.

Lorsque les dirigeants provinciaux adoptent une vision dépassant les frontières locales et une perspective stratégique nationale, ils constituent un vivier de ressources humaines qui, après une formation dans des environnements et des contextes variés, deviendront des cadres supérieurs, ce qui donne davantage de raisons de croire qu’ils sont à même de concrétiser les résolutions du Parti et d’amener le pays dans une nouvelle ère.

VNA/CVN