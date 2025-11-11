Nguyên Khac Thân nommé secrétaire du Comité provincial du Parti de Nghê An

Le Comité provincial du Parti de Nghê An (Centre) a organisé mardi matin une réunion pour annoncer la décision du Bureau politique relative au travail du personnel.

Selon cette décision, le Bureau politique a nommé Nguyên Khac Thân, actuellement secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial de Hung Yên, au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti de Nghê An pour le mandat 2025-2030. Il est ainsi relevé de ses fonctions au sein du Comité provincial, de la Permanence et du poste de secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti de Hung Yên.

Auparavant, Nguyên Duc Trung, secrétaire du Comité provincial du Parti de Nghê An, avait été muté pour rejoindre le Comité municipal du Parti, de la Permanence et assumer le poste de secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de Hanoï pour le mandat 2025-2030 et pour présenter au Conseil populaire de la ville pour être élu président du Comité populaire municipal de Hanoï.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Nguyên Khac Thân a exprimé son honneur et sa gratitude pour la confiance que le Bureau politique lui accorde en lui confiant la responsabilité de diriger l’organisation du Parti de la province de Nghê An à une étape nouvelle de son développement.

Les provinces de Hung Yên et de Nghê An connaissent actuellement une dynamique de transformation et de progression remarquables. En particulier, Nghê An s’est affirmée comme un pôle de croissance économique majeur.

Nguyên Khac Thân a affirmé qu’il s’efforcerait, avec le plus haut sens des responsabilités, de contribuer au développement commun de la province.

Né le 15 mars 1974 dans la commune de Phu Duc (province de Hung Yên), Nguyên Khac Thân a exercé de nombreuses fonctions importantes.

