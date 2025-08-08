Déclaration commune du Vietnam et de l'Angola

Le Vietnam et l'Angola ont publié une Déclaration commune à l'occasion de la visite d'État du président vietnamien Luong Cuong et de son épouse dans ce pays d'Afrique australe, à l'invitation du président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço et de son épouse.

Photo : VNA/CVN

Voici la traduction intégrale de la Déclaration commune par l'Agence Vietnamienne d’Information.

1. À l'invitation du président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço et de son épouse, le président Luong Cuong et son épouse ont effectué une visite d'État en Angola du 6 au 8 août 2025.

2. Cette visite intervient à un moment où les deux pays célèbrent des événements historiques importants : le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques bilatérales (12 novembre 2025), le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 2025) et le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola (11 novembre 2025).

3. Le président Luong Cuong a eu des entretiens officiels avec le président João Manuel Gonçalves Lourenço, a rencontré la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, et a prononcé un discours de politique générale lors d'une session plénière extraordinaire de l'Assemblée nationale angolaise.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a déposé des gerbes de fleurs sur l'avenue Hô Chi Minh et au Monument aux Soldats inconnus. Ils ont assisté à la cérémonie marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Angola, aux côtés de hauts dirigeants de l'État et l'Assemblée nationale angolaise, ainsi que de membres de la communauté vietnamienne en Angola. Ils ont également visité le Musée national d'histoire militaire d'Angola.

4. Les entretiens et les rencontres se sont déroulés dans un climat d'amitié, de sincérité et de confiance mutuelle. Les deux chefs d'État ont échangé des points de vue approfondis sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux parties ont salué l'évolution positive des relations bilatérales au cours des 50 dernières années. Le président Luong Cuong a salué les réalisations socio-économiques de l'Angola sous la direction du président João Manuel Gonçalves Lourenço et a félicité l'Angola pour son accession à la présidence de l'Union africaine en 2025 et pour l'organisation réussie du Sommet des affaires États-Unis-Afrique, qui a généré de nombreuses opportunités de coopération économique, commerciale et d'investissement en Afrique, et notamment en Angola.

Photo : VNA/CVN

Le président João Manuel Gonçalves Lourenço a félicité le Vietnam pour ses remarquables réalisations après près de quatre décennies de Dôi moi (Renouveau) ; il a hautement apprécié le rôle croissant du Vietnam dans la région et dans le monde ; et s'est dit confiant que le Vietnam réaliserait avec succès ses aspirations et ses objectifs de développement à l'horizon 2030 et 2045.

5. Au cours des cinq dernières décennies, grâce aux efforts de générations de dirigeants et de peuples, le Vietnam et l'Angola ont posé des bases solides pour leurs relations, fondées sur des liens historiques et politiques, une confiance et un soutien mutuels entre les deux États, ainsi que sur un lien de solidarité, d'attachement et de compréhension mutuelle entre leurs peuples et leurs communautés d'outre-mer.

6. Les acquis de ces cinq décennies de coopération entre le Vietnam et l'Angola constituent une base solide et durable, ainsi qu'un élan permettant aux deux parties de consolider, d'élargir et de faire entrer leur partenariat dans une nouvelle phase de développement. Les deux pays affirment leur engagement à exploiter pleinement leur potentiel, leurs atouts et leurs opportunités respectifs pour bâtir un partenariat de coopération pour un développement partagé, en s'efforçant de faire des relations Vietnam-Angola un modèle de coopération Sud-Sud, répondant concrètement aux besoins et aux intérêts de développement des deux nations.

7. Au cours de la visite, les deux parties ont signé huit accords et mémorandums visant à renforcer la coopération entre leurs ministères, secteurs et entreprises respectifs dans divers domaines, notamment : (i) l'accord sur le transfert des prisonniers condamnés entre le Vietnam et l'Angola ; (ii) l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Vietnam et l'Angola ; (iii) la lettre d'intention de coopération entre les ministères vietnamien et angolais de la Défense nationale ; (iv) le plan d'action sur la coopération agricole entre le ministère vietnamien de l'Agriculture et de l'Environnement et le ministère angolais de l'Agriculture et des Forêts ; (v) le protocole d'accord sur la coopération en matière de prévention et de contrôle de la criminalité entre le Parquet populaire suprême du Vietnam et le Bureau du Procureur général d'Angola ; (vi) l'accord de coopération entre la Télévision vietnamienne et la TPA, la chaîne nationale angolaise ; (vii) Protocole d'accord de coopération entre la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam et son homologue angolaise ; et (viii) Protocole d'accord de coopération pétrolière et gazière entre la Petrovietnam Exploration Production Corporation et la société angolaise Sonangol E&P.

Photo : VNA/CVN

8. Les deux parties ont convenu d'accélérer les négociations en vue de la signature rapide d'accords fondamentaux de coopération, notamment l'accord sur la promotion et la protection des investissements, l'accord sur la prévention de la double imposition et d'autres documents pertinents.

9. Les deux parties ont convenu de charger les ministères et agences concernés de promouvoir une coopération globale dans tous les domaines, notamment la politique et la diplomatie, la sécurité et la défense, le droit, la justice, le commerce et les investissements bilatéraux, la collaboration entre entreprises et experts, l'éducation et la formation, l'énergie, la santé, l'agriculture, l'information et la communication, en s'appuyant sur les conclusions de la visite d'État et le compte rendu de la 7e réunion du comité intergouvernemental Vietnam - Angola (mars 2024).

10. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun ; ont souligné l'importance du respect du droit international et de la Charte des Nations unies ; et ont convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel sur les questions régionales et mondiales, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la coopération dans leurs régions respectives et dans le monde.

11. Les deux parties se sont engagées à offrir des conditions favorables à leurs citoyens respectifs pour vivre, travailler et étudier dans leurs pays respectifs. Elles se sont également engagées à soutenir le rôle actif des communautés vietnamienne en Angola et angolaise au Vietnam et à leur permettre de vivre et de travailler de manière stable et sûre, favorisant ainsi le renforcement des liens interpersonnels.

12. Soulignant l'importance historique de la première visite d'État en Angola d'un président vietnamien depuis 23 ans, les deux parties se sont déclarées convaincues que les résultats de ce voyage approfondiraient encore davantage l'amitié traditionnelle et donneraient un nouvel élan à la coopération bilatérale, au service du développement et de la prospérité des deux nations, des intérêts de leurs peuples, ainsi que de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

Le président Luong Cuong et son épouse ont exprimé leur sincère gratitude pour l'accueil chaleureux et respectueux réservé par le président João Manuel Gonçalves Lourenço et son épouse, ainsi que par les dirigeants et le peuple angolais. Il a invité le président angolais et son épouse à se rendre au Vietnam à une date mutuellement convenue. Le président angolais a gracieusement accepté l'invitation, proposant aux deux parties de coordonner les arrangements par voie diplomatique.

Cette Déclaration commune a été publiée le 8 août 2025.

VNA/CVN