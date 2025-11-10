Vietnam - Angola : une base solide, un avenir prometteur

À l'occasion du 50 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Angola (12 novembre 1975 - 12 novembre 2025), l'ambassadeur du Vietnam en Angola, Duong Chinh Chuc, a accordé une interview à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) pour évoquer les jalons importants de cette coopération et les perspectives futures dans le cadre d'une nouvelle ère de partenariat bilatéral.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur a rappelé que le parcours de ces cinq décennies est un témoignage vivant de l'amitié indéfectible entre les deux peuples, qui partagent des aspirations communes pour l'indépendance, la paix et le développement. Le 12 novembre 1975, à peine un jour après la déclaration d'indépendance de l'Angola par le président Agostinho Neto, le Vietnam a reconnu l'Angola et établi des relations diplomatiques.

Sur le plan politique et diplomatique, la coopération entre le Parti communiste vietnamien et le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA) a constitué un pilier fondamental des relations bilatérales. La signature de l'Accord de coopération pour la période 2024-2029 reflète l'engagement des deux pays à porter leurs relations à un nouveau niveau.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan international, les deux pays collaborent étroitement au sein des Nations unies, du Mouvement des non-alignés et de l'Union africaine, contribuant ainsi à donner une voix plus forte aux pays en développement. Avec la prise de présidence tournante de l'Union africaine par l'Angola en février 2025, sous la direction du Président João Lourenço, de nouvelles opportunités s'ouvrent pour la coopération entre l'ASEAN et l'Union africaine, offrant un espace supplémentaire pour le renforcement des liens bilatéraux.

En matière d'économie et d'investissements, des progrès notables ont été réalisés ces dernières années. Le commerce bilatéral approche des 270 millions de dollars, et les deux pays se fixent désormais un objectif ambitieux d'atteindre un milliard de dollars de commerce annuel. L'agriculture émerge comme un secteur stratégique, dans la mesure où le Vietnam dispose d'un savoir-faire avéré, et où le gouvernement angolais met un accent particulier sur la revitalisation de la production intérieure pour réduire la dépendance aux exportations.

Le 7e Comité intergouvernemental en mars 2024 après plusieurs années d'interruption, a débouché sur de nouvelles initiatives, notamment grâce à des investissements d'entreprises vietnamiennes comme le groupe Xuân Thiên, qui a initié des projets dans des secteurs clés tels que l'énergie, l'agriculture, la finance et les infrastructures.

L'inauguration de l'Avenue Hô Chi Minh au cœur de Luanda, la capitale angolaise, symbolise non seulement une avancée diplomatique, mais également un témoignage pérenne de l'amitié entre les deux nations.

Bien que des progrès aient été accomplis, l'ambassadeur Duong Chinh Chuc a reconnu que la coopération économique restait encore limitée par rapport à la solidité de la relation politique. Cependant, des cadres juridiques essentiels ont été établis au fil des années, notamment des accords commerciaux (1978, révisés en 2008), ainsi que des accords de coopération dans des domaines tels que l'agriculture, l'énergie, la pêche, la construction et l'éducation. Les échanges commerciaux, bien qu'en croissance, demeurent centrés sur des produits de base tels que le riz, le café, et le textile en provenance du Vietnam, ainsi que le bois et le gaz naturel en provenance d'Angola.

Récemment, l'Angola a entrepris une diversification de son économie, réduisant sa dépendance au pétrole et mettant l'accent sur l'agriculture et l'industrie manufacturière. Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives pour la coopération bilatérale, notamment dans le cadre de la réunion du Comité intergouvernemental en 2024, et à travers la Déclaration conjointe Vietnam-Angola suite à la visite du Président vietnamien en août 2025.

Dans les années à venir, l'ambassadeur Duong Chinh Chuc entrevoit un avenir très prometteur pour les relations économiques entre les deux pays, avec l'agriculture comme secteur clé de développement.

Photo : VNA/CVN

Des projets de culture et de transformation des produits agricoles pour la consommation locale et l'exportation devraient émerger. En parallèle, des secteurs tels que les infrastructures, l'énergie, les ressources minérales, la santé et l'éducation sont appelés à se développer, tout en résolvant les problématiques de transport et de logistique.

Le Vietnam pourrait également jouer un rôle clé dans la diversification de l'économie angolaise, servant de porte d'entrée pour les entreprises vietnamiennes en Afrique de l'Ouest et Australe.

Les deux pays se sont engagés à mettre en œuvre une feuille de route commune, soutenue par un ensemble de mesures concrètes en matière de politique, de commerce et d'investissement. Pour concrétiser cette vision, une coopération étroite et continue entre les autorités des deux pays sera nécessaire. Il est essentiel de maintenir des échanges réguliers au plus haut niveau, de faciliter les échanges commerciaux et d'améliorer le cadre juridique et technique, en particulier dans les domaines de l'investissement, des taxes, des visas et de la sécurité des entreprises.

Enfin, pour garantir le succès à long terme de ces relations, le Vietnam devrait adopter une stratégie à long terme de développement des relations avec l'Afrique, en établissant des plans décennaux pour maximiser les opportunités offertes par le continent africain, qui demeure une terre de possibilités économiques et de coopération renforcée.

VNA/CVN