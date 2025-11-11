Renforcement de la coopération Vietnam - Indonésie dans la formation des cadres dirigeants

Le professeur et docteur Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et président du Conseil central de théorie, a reçu le 11 novembre à Hanoï une haute délégation de l’Académie nationale de résilience (Lembaga Ketahanan Nasional – LEMHANNAS) d’Indonésie, conduite par son président, le docteur Ace Hasan Syadzily.

Lors de la rencontre, Nguyên Xuân Thang a présenté les missions de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, chargée de la formation et du perfectionnement des cadres dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens à tous les niveaux - une mission comparable à celle de la LEMHANNAS en Indonésie.

Ace Hasan Syadzily a souligné que cette visite visait à échanger des points de vue et à mieux comprendre le processus de transformation du système éducatif vietnamien, afin d’en tirer des enseignements pour le développement de ressources humaines qualifiées répondant aux objectifs de l’Indonésie à l’horizon 2045.

Il a rappelé que la LEMHANNAS, institution nationale placée sous l’autorité directe du président indonésien, a pour mission de former la future génération de dirigeants dotés d’une vision globale, intégrée et professionnelle. La délégation comprenait des officiers supérieurs de l’armée et de la police, des responsables gouvernementaux ainsi que des représentants du secteur économique participant à un programme de renforcement des capacités de leadership national.

Ace Hasan Syadzily a salué les réussites économiques du Vietnam et a exprimé le souhait de voir les deux pays approfondir leur coopération dans la formation de ressources humaines de haute qualité.

De son côté, Nguyên Xuân Thang a indiqué que le Vietnam se prépare actuellement au XIVᵉ Congrès national du Parti, qui définira les grandes orientations stratégiques du pays. Il a précisé que, parmi ces orientations, la modernisation du système éducatif national afin de le hisser au niveau régional et international constitue une priorité, dans un contexte marqué par la transition numérique, la transition verte et la transformation structurelle du marché du travail.

Il a ajouté que le Bureau politique du Parti communiste du Vietnam a adopté une résolution sur le développement d’une éducation ouverte, moderne et connectée, évaluant la qualité sur la base de résultats concrets. Concernant l’enseignement supérieur, l’objectif est de construire un marché du travail flexible, fondé sur la science et la technologie.

Afin de concrétiser la coopération entre les deux parties, Nguyên Xuân Thang a proposé de confier à leurs services de coopération internationale l’élaboration d’un cadre de partenariat prioritaire en vue de la signature d’un mémorandum d’accord (MoU). Celui-ci pourrait porter sur la formation, la recherche, le dialogue sur les politiques publiques, ainsi que l’échange d’experts et de publications.

Ace Hasan Syadzily a approuvé cette proposition et souhaité approfondir la coopération à travers des échanges d’étudiants, des programmes conjoints de recherche et des visites de travail mutuelles. Selon lui, ces initiatives permettront de renforcer la compréhension des modèles de gouvernance publique, de politique étrangère et de sécurité régionale des deux pays.

À l’issue de la rencontre, les deux délégations ont tenu un séminaire sur la transformation du système éducatif vietnamien et le développement de ressources humaines qualifiées au service des objectifs de développement durable à l’horizon 2045, ainsi que sur les expériences et politiques de coopération en matière de formation des cadres.

