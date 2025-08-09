Les médias angolais mettent en lumière la visite d'État du président Luong Cuong

La visite d'État du président vietnamien Luong Cuong en République d'Angola, du 6 au 8 août, a retenu l'attention particulière des principaux médias angolais.

Photo : Capture d'écran/CVN

Jornal de Angola, le plus grand quotidien et organe officiel du gouvernement, a décrit en détail la cérémonie d'accueil solennelle du président vietnamien au Palais présidentiel, le 7 août, avec une salve de 21 coups de canon.

Le journal a qualifié l'événement de jalon historique, marquant à la fois le 50e anniversaire des relations diplomatiques et celui de l'indépendance de l'Angola.

L'Agence de presse nationale ANGOP a mis en avant le rôle de l'Angola en tant que président de l'Union africaine (UA) en 2025, ainsi que l'appréciation exprimée par le président Luong Cuong pour ses initiatives en faveur de la paix et de la sécurité régionales.

Ses articles ont abordé les résultats des entretiens, la signature d'accords et le potentiel de coopération dans l'agriculture, le secteur gazo-pétrolier, les télécommunications et la transformation numérique.

Le site Voz de Angola a également couvert la visite, saluant le rôle de la communauté vietnamienne dans des secteurs tels que la construction, le commerce, l'éducation et la santé. Il a estimé que cette visite renforçait non seulement les liens politiques mais aussi l'amitié entre les deux peuples.

Le site Ver Angola a, pour sa part, mis l'accent sur les perspectives économiques et sociales, notamment dans la riziculture, la culture fruitière, les télécommunications et les énergies renouvelables. Le média souligne que les 6.000 à 10.000 Vietnamiens vivant en Angola constituent un pont important pour les échanges culturels et économiques.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

La Télévision publique angolaise (TPA) et la Radio nationale d'Angola (RNA) ont également largement couvert la visite. La RNA a insisté sur son importance dans le contexte de la présidence tournante de l'UA par l'Angola et a qualifié le Vietnam de partenaire stratégique pour promouvoir la coopération Sud-Sud.

Elle a diffusé des entretiens avec des responsables angolais, soulignant le potentiel de coopération dans des domaines tels que l'agriculture et l'éducation, et appelant à intensifier les échanges d'étudiants et de professionnels entre les deux pays.

Les articles et reportages des médias angolais ont unanimement souligné le rôle de la visite du président Luong Cuong dans le renforcement des relations bilatérales et de la présence du Vietnam en Afrique par le biais de l'UA.

Cette visite a ouvert un nouveau chapitre dans les relations Vietnam - Angola, salué par la presse angolaise comme une étape importante vers une coopération durable et un développement mutuel.

VNA/CVN