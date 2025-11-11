Renforcement de l’amitié Vietnam - Îles Salomon

À l’invitation du secrétaire du Comité central du Parti et ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur des Îles Salomon, Peter Shanel Agovaka, effectue une visite officielle au Vietnam du 11 au 13 novembre 2025.

Il s’agit de la première visite d’un ministre des Affaires étrangères des Îles Salomon au Vietnam et de la visite de plus haut niveau entre les deux pays depuis près de 30 ans, marquant une nouvelle étape dans les relations bilatérales établies en 1996.

Lors de leur entretien tenu le 11 novembre à Hanoï, les deux ministres ont exprimé leur satisfaction de constater que les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et les Îles Salomon avaient continué de se développer positivement depuis près de trois décennies, notamment par une coordination étroite et un soutien mutuel dans les forums multilatéraux, en particulier au sein des Nations unies.

Le ministre Lê Hoài Trung a affirmé que le Vietnam attache de l’importance à ses relations avec les pays du Pacifique Sud, dont les Îles Salomon - un pays doté d’une position géostratégique importante et de riches ressources marines.

Il a remercié les Îles Salomon d’avoir soutenu la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l’homme de l’ONU (mandat 2026-2028) et d’avoir envoyé une délégation à la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï).

Le ministre vietnamien a proposé de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, des matériaux de construction et du développement des ressources humaines... Il a souligné que le gouvernement vietnamien accorde une grande importance au développement d’une pêche durable et souhaite renforcer la coopération avec les Îles Salomon dans ce domaine. Il a également affirmé que le Vietnam est prêt à envoyer des experts pour soutenir les Îles Salomon dans les secteurs de l’agriculture et de l’aquaculture.

Le ministre Peter Shanel Agovaka a salué le développement économique et social remarquable du Vietnam, ainsi que le rôle croissant du pays dans la région Asie-Pacifique. Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération commerciale et a encouragé les entreprises vietnamiennes à poursuivre leurs investissements aux Îles Salomon, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’exploitation minière, des énergies renouvelables et des batteries électriques... Il a par ailleurs salué le rôle actif et important du Vietnam au sein de l’ASEAN et dans la région, tout en exprimant le souhait de son pays de devenir observateur auprès de l’ASEAN.

Les deux ministres ont convenu de promouvoir une coopération plus substantielle dans des domaines à fort potentiel tels que l’agriculture, la pêche, la construction, le tourisme et l’exploitation minière, et ont apprécié la signature du Mémorandum d’entente sur le cadre de coopération entre les deux gouvernements, qui constitue une base importante pour orienter la coopération future.

Les deux parties ont également réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol, ainsi que du respect du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

