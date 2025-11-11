Renforcement de l'amitié entre le Vietnam et la Jordanie

À l'invitation du président vietnamien Luong Cuong, le roi Abdallah II Ibn Al Hussein du Royaume hachémite de Jordanie effectuera une visite officielle au Vietnam les 12 et 13 novembre.

Il s'agira de la première visite d'un monarque jordanien au Vietnam et du premier échange de haut niveau entre les deux pays depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1980.

Depuis lors, les liens bilatéraux n'ont cessé de se renforcer grâce à des échanges et des contacts réguliers à haut niveau. Lors de leur rencontre en marge de la troisième Conférence des Nations unies sur les océans, qui s'est tenue en France en juin 2025, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le roi Abdallah II de Jordanie se sont engagés à consolider la confiance politique et à promouvoir la coopération dans les domaines du commerce, des investissements et d'autres secteurs d'intérêt commun.

Dans le domaine économique, les échanges bilatéraux ont atteint près de 190 millions de dollars en 2024, dont près de 181 millions de dollars d'exportations vietnamiennes, principalement de produits agricoles, aquatiques et de biens de consommation, tandis que les importations depuis la Jordanie concernaient principalement les textiles, les engrais et les produits chimiques. Les deux pays se sont fixé pour objectif de porter ces échanges à 500 millions de dollars d'ici 2030 et à un milliard de dollars d'ici 2035. La Jordanie compte actuellement cinq projets d'investissement actifs au Vietnam, pour un capital total enregistré d'un million de dollars.

Le Vietnam et la Jordanie renforcent également leur coopération dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la production halal, de l'éducation et de la formation, des technologies de l'information, de l'intelligence artificielle, des énergies vertes et de la transformation numérique.

Selon Nguyên Thanh Diêp, ambassadeur du Vietnam aux Émirats arabes unis et également accrédité en Jordanie, le Moyen-Orient représente un fort potentiel pour les entreprises vietnamiennes. Celles-ci doivent, pour y parvenir, bien comprendre la culture islamique et les pratiques commerciales locales, et privilégier les relations interpersonnelles et la crédibilité dans leurs relations d'affaires.

Le diplomate a recommandé d'intensifier la promotion des échanges commerciaux et la participation à des salons internationaux tels que Gulfood, Arab Health, Big 5 et ADIPEC, ainsi que d'investir dans des secteurs compétitifs, notamment les produits agricoles, l'alimentation halal, les matériaux de construction, les énergies renouvelables, la logistique, le textile et les technologies de l'information.

La visite du roi Abdallah II devrait marquer une étape importante dans les relations bilatérales, ouvrant une nouvelle phase de coopération. Durant son séjour, le monarque aura des entretiens et entrevues avec d'importants dirigeants vietnamiens, assistera à la signature de divers accords de coopération, participera au Forum d'affaires Vietnam - Jordanie et à une table ronde sur l'industrie textile, déposera une gerbe au Mémorial dédié aux Héros morts pour la Patrie, et rendra hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

L'ambassadeur Nguyên Thanh Diêp a exprimé l'espoir qu'à travers cette visite, les relations entre les deux pays connaîtront des avancées majeures dans un avenir proche. Les deux parties renforceront les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, et poursuivront une coopération étroite ainsi qu'un soutien mutuel au sein des forums et organisations internationaux.

