Vietnam entrera à pas fermes dans l’ère d’ascension nationale

S’exprimant lors d’une rencontre avec l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, le 15 avril, la vice-présidente exécutive du Venezuela, Delcy Rodríguez, a exprimé son admiration pour le développement rapide et dynamique du Vietnam, un pays qui lui est cher, à elle et au peuple vénézuélien.

Photo : DSQ/CVN

Félicitant le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens à l’occasion du cinquantenaire de la Réunification nationale du Vietnam, elle s’est dit confiante que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, ayant à sa tête le secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam continuerait à franchir de nouvelles étapes et à s’engager résolument dans une nouvelle ère de croissance et de rénovation.

En tant que vice-présidente et ministre du Pétrole, Delcy Rodríguez a réaffirmé son engagement à renforcer l’amitié de longue date et le partenariat global entre le Venezuela et le Vietnam.

Elle s’est engagée à contribuer à éliminer les obstacles à la coopération énergétique et dans d’autres domaines d’intérêt mutuel dans un avenir proche. Le Venezuela, a-t-elle souligné, accueillera toujours les entreprises et les investisseurs vietnamiens à bras ouverts.

L’ambassadeur Vu Trung My a exprimé sa gratitude pour les sentiments chaleureux et la solidarité manifestés par les dirigeants vénézuéliens et par le vice-président Rodríguez personnellement. Il a réaffirmé que le Parti et l’État vietnamiens ont toujours valorisé l’héritage d’amitié bâti par feu le président Hugo Chávez et des générations de dirigeants vietnamiens.

Le diplomate a déclaré que le Vietnam souhaitait approfondir et renforcer l’amitié traditionnelle entre les deux pays, en s’appuyant sur les atouts et les perspectives communes de chaque partie sur les enjeux mondiaux. Ce partenariat contribuera au développement des deux nations, fondé sur la solidarité, la confiance mutuelle et les intérêts communs.

Il a affirmé son engagement total à promouvoir l’amitié traditionnelle, le partenariat global et la coopération entre les deux partis au pouvoir, en jouant un rôle actif dans le progrès de chaque pays et en renforçant leur présence sur la scène internationale.

VNA/CVN