Un Professeur vénézuélien engagé dans la diffusion des valeurs vietnamiennes

La promotion de la culture vietnamienne au Venezuela repose non seulement sur un attachement naturel, mais aussi sur l'admiration profonde du peuple vénézuélien pour la lutte de libération nationale et le développement du Vietnam, dans laquelle la figure du Président Hô Chi Minh joue un rôle central.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa visite à l'ambassade du Vietnam au Venezuela, le Professeur José Javier Díaz Macadan, chef du Département "Le Vietnam à l'ère de Hô Chi Minh" à l'Université nationale expérimentale polytechnique de la force armée (UNEFA), a souligné que la diffusion des valeurs vietnamiennes était à la fois une mission politique et un engagement de cœur. Ainsi, ses cours attirent de nombreux étudiants, offrant un espace d'échanges académiques dynamiques sur l'histoire, la culture et la résilience du Vietnam.

Il a particulièrement mis en avant l'intérêt des cours dédiés au Président Hô Chi Minh. Ces enseignements ne se limitent pas à l'étude de son parcours et de ses contributions à la révolution vietnamienne, mais transmettent également ses qualités exceptionnelles : intelligence, humanisme, éthique et mode de vie exemplaire.

Expert en arts martiaux depuis plus de 30 ans, le professeur José Javier Díaz Macadan a exprimé son souhait d'introduire le Vovinam au Venezuela, après avoir étudié cet art martial vietnamien unique. Il a remercié l'ambassade du Vietnam pour son soutien dans la mise en relation avec la Fédération vietnamienne de Vovinam (AVF).

L'ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, a salué cette initiative et affirmé son engagement à renforcer les échanges culturels entre les deux nations. Il s'est réjoui que le Vovinam gagne en popularité à l'international et a souligné que le Venezuela serait le premier pays d'Amérique latine à accueillir officiellement une école de Vovinam.

