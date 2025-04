Le PM expose les projets de documents du XIVe Congrès national du Parti

Les projets de documents qui seront présentés au XIV e Congrès national du Parti ont été complétés et peaufinés pour être plus révolutionnaires, pragmatiques et hautement réalisables, a affirmé mercredi 16 avril le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh.

Présentant une visioconférence nationale du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti pour diffuser et discuter de la mise en œuvre de la résolution adoptée par le 11e plénum du XIIIe Comité central du Parti, le chef du gouvernement a prononcé un discours sur le contenu essentiel et les nouveaux points de ces projets de documents.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit notamment du rapport sur l’examen de certaines questions théoriques et pratiques concernant le processus de renouveau socialiste au cours des 40 dernières années au Vietnam ; du projet de rapport sur la synthèse des travaux de construction du Parti et la mise en œuvre des statuts du Parti, à soumettre au XIVe Congrès national du Parti ; le projet de rapport politique ; et le projet de rapport sur la mise en œuvre quinquennale de la stratégie décennale de développement socio-économique pour 2021-2030 et les orientations et tâches pour la période 2026-2030.

Du 10e au 11e plénum du Comité central du Parti, la situation mondiale a évolué rapidement et de manière imprévisible. Durant cette période, le Vietnam a entrepris de nombreuses actions adaptées à la situation mondiale et aux conditions nationales, notamment : une « révolution dans la réorganisation de l’appareil » ; des avancées décisives dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique ; la promotion de l’intégration internationale dans le nouveau contexte ; la volonté d’atteindre l’objectif de croissance de 8% d’ici 2025, en créant l’élan et la force nécessaires pour atteindre des taux de croissance à deux chiffres dans les années suivantes ; et la détermination du développement de l’économie privée comme principal moteur du développement économique du Vietnam.

Lors du 11e plénum, les délégués ont formulé 538 idées visant à peaufiner les projets de documents. L'ajout opportun de nouveaux éléments aux rapports qui seront présentés au Congrès du Parti témoigne de la sagesse, de la sensibilité et de la flexibilité du Parti, fondées sur un suivi et un respect rigoureux de la réalité, et sur l’expérience pratique, a affirmé le Premier ministre.

Concernant le rapport politique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait savoir qu'outre les leçons apprises et l’anticipation du contexte et de la situation, il met en avant les points de vue suivants : assurer le développement pour la stabilité, et la stabilité pour un développement rapide et durable du pays ; promouvoir la construction et l’amélioration globales des cadres institutionnels pour un développement rapide et durable ; s’attaquer aux goulets d’étranglement et aux obstacles de manière opportune et décisive ; et débloquer toutes les ressources et mobiliser tous les moteurs de croissance.

Par ailleurs, un fort effort est déployé pour réaliser des avancées dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale ; attirer et optimiser les talents ; et de promouvoir le développement de nouvelles forces productives.

Concernant les nouveaux points du projet de rapport sur la mise en œuvre quinquennale de la stratégie de développement socio-économique pour la période 2021-2030, le chef du gouvernement a déclaré que les résultats du développement socio-économique pour la période 2021-2025 seront complétés par les éléments suivants : au cours des deux dernières années du mandat, une attention particulière a été accordée à la prise de mesures décisives, à la mise en œuvre de nombreuses politiques et à la création d’étapes historiques, notamment la mise en œuvre de la révolution consistant à réorganiser l’appareil politique de manière rationalisée, forte, efficace et efficiente ; la fusion de plusieurs unités administratives au niveau provincial ; la mise en œuvre d’un modèle de gouvernement local à deux niveaux ; la garantie de la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation et la promotion de la croissance ; ainsi que la gestion efficace des dettes publiques, gouvernementales et extérieures.

Travail d’édification du Parti

En ce qui concerne les prévisions de la situation, les points de vue et les objectifs de développement pour la période 2026-2030, le projet de rapport socio-économique présente 11 tâches et solutions principales, dont plusieurs nouveaux éléments tels que l’amélioration du cadre institutionnel et la mobilisation des ressources ; accélérer l’industrialisation, la modernisation et la restructuration de l’économie pour établir un nouveau modèle de croissance ; développer l’économie privée et identifier clairement le secteur privé comme moteur principal de l’économie ; et réaliser des avancées décisives dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Par ailleurs, le projet de rapport sur le travail d’édification du Parti souligne que la réalité a confirmé que la direction du Parti est le facteur décisif de toutes les victoires de la révolution, et que la construction du Parti est une tâche essentielle. Par conséquent, dans cette nouvelle ère aux exigences très élevées, il est crucial de se concentrer sur le renforcement de l’efficacité et de l’efficience du leadership et de la direction du Parti, tout en définissant la mission politique du Parti pour conduire le pays vers une nouvelle ère d’ascension nationale.

Le Comité central du Parti a convenu de dix tâches et solutions clés à mettre en œuvre au cours du XIVe congrès, notamment le perfectionnement et la mise en œuvre de la nouvelle structure organisationnelle du système politique ; le contrôle du pouvoir, la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité ; et une réforme en profondeur du contenu et des modes de fonctionnement du Front de la Patrie du Vietnam, des organisations politico-sociales et des organisations de masse.

Pour accomplir ces tâches, le chef du gouvernement a indiqué que le Comité central du Parti a convenu de trois solutions révolutionnaires à mettre en œuvre au cours du XIVe mandat, notamment en renforçant la capacité du Parti à s’auto-renouveler et à s’auto-améliorer pour accroître l’efficacité et l’efficience de son leadership et de sa gouvernance, en renforçant la confiance du public et en mettant en œuvre efficacement la nouvelle structure organisationnelle du système politique pour assurer un fonctionnement fluide et répondre aux exigences de développement du pays dans la nouvelle ère.

VNA/CVN