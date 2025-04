Les Marines vietnamienne et chinoise effectuent une patrouille conjointe

Du 10 au 19 avril, la Marine vietnamienne envoie les frégates 015 et 016 ainsi qu’un groupe de travail en Chine pour participer aux activités du 9e Échange d’amitié sur la défense des frontières entre le Vietnam et la Chine, et pour mener une patrouille conjointe dans les eaux du golfe du Bac Bo avec la Marine chinoise.