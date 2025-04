Le Vietnam et la Chine tiennent leur 9e échange d’amitié sur la défense des frontières

Le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, a coprésidé, ce mercredi 16 avril 2025, avec son homologue chinois, Dong Jun, le 9 e échange d’amitié consacré à la défense des frontières entre le Vietnam et la Chine. Cet événement se déroule simultanément dans la province de Lang Son, au Nord du Vietnam, et dans la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine.

Les activités principales programmées pour le 16 avril en Chine comprennent une cérémonie d’accueil en l'honneur de la délégation vietnamienne, une visite du site touristique de Youyi Guan, une inspection du poste-frontière international de Youyi Guan, une visite de l’école primaire n°4 de la ville de Pingxiang (Chine), ainsi qu'une découverte d'un village culturel frontalier.

Les ministres de la Défense des deux nations ont participé en visioconférence à la 38e patrouille conjointe de leurs marines dans le golfe du Tonkin. Cet événement marque la première participation des forces navales à un échange d'amitié axé sur la défense des frontières.

Le programme du 17 avril au Vietnam comprendra une cérémonie d'accueil pour la délégation chinoise, la plantation symbolique d'arbres de l'amitié, une visite de l'école primaire de Dông Dang, une inspection du poste-frontière international de Huu Nghi (Amitié), une découverte du parc logistique du groupe Viettel, ainsi que la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale.

Organisé annuellement dans les provinces frontalières du Vietnam et de la Chine, cet échange s'enrichit continuellement, proposant des activités pratiques et significatives de plus en plus variées.

Ce programme revêt une importance politique considérable et bénéficie du soutien des dirigeants des deux pays à tous les niveaux. Il est également très apprécié par les populations et suscite un vif intérêt au sein de l'opinion publique internationale.

Chaque édition de cet échange contribue au renforcement de la coopération en matière de défense entre le Vietnam et la Chine, favorisant ainsi un développement positif et approfondissant les liens entre les deux nations et leurs armées. Le premier échange d'amitié dédié à la défense des frontières s'est déroulé en 2014, impliquant la province de Quang Ninh au Vietnam et celle du Guangxi en Chine.

