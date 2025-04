Conférence nationale sur la Résolution du 11e plénum du XIIIe mandat du Parti

Dans la matinée du 16 avril, à Hanoï, le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du Parti ont organisé une conférence nationale visant à vulgariser et mettre en œuvre la Résolution du 11 e plénum du XIII e mandat du Parti.

>> Les lois doivent concrétiser les orientations et les lignes directrices du Parti

>> Résolution 57 : une percée stratégique pour l’innovation et la transformation numérique

>> La Résolution N°57 fraie la voie pour l’avènement scientifique et technologique

Photo : VNA/CVN

La conférence s’est tenue en présentiel à Hanoï, et en ligne avec plus de 21.000 points de connexion dans tout le pays.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a assisté à la conférence et y a prononcé un discours.

L’événement a été retransmis en direct à la télévision nationale et à la radio, permettant une large diffusion des contenus auprès des cadres, membres du Parti et des différentes couches de la population.

La conférence comprend trois exposés principaux. Le premier porte sur les projets de documents à soumettre au XIVe Congrès national du Parti, présenté par le Premier ministre, Pham Minh Chinh. Le second concerne la révision de la Constitution et des lois, ainsi que les orientations des élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031, présenté par le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân. Le dernier est consacré à la poursuite de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique et les ajustements des règlements internes du Parti, présenté par Lê Minh Hung, chef de la Commission centrale d’organisation.

Photo : VNA/CVN

Ces contenus importants avaient fait l’objet de discussions approfondies lors du 11e plénum du Parti.

Lors de l’événement, les dirigeants du Parti et de l’État vont également présenter les points essentiels, les nouveautés et les orientations principales des documents, servant de base aux comités du Parti, ministères, secteurs et localités pour leur mise en œuvre effective.

VNA/CVN