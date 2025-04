Prise de conscience et actions concertées essentielles pour concrétiser la Résolution du 11e plénum du XIIIe mandat du Parti

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné l'importance cruciale d'une détermination politique maximale et d'un consensus en matière de sensibilisation et d'actions parmi les responsables, les membres du Parti et la population de tous horizons pour concrétiser la Résolution du 11 e plénum du XIII e mandat du Comité central du Parti, lors d'une conférence nationale de vulgarisation de ce texte le 16 avril.

Le secrétaire général du Parti a décrit la mise en œuvre de la Résolution comme une révolution dans la rationalisation de l'appareil organisationnel du système politique, la réorganisation des unités administratives et la rénovation de la gouvernance nationale.

Appelant tous les responsables et membres du Parti à prendre pleinement conscience de leur responsabilité dans cette révolution nationale, le secrétaire général To Lam a souligné la nécessité d'une prise de conscience et d'actions concertées au sein de la communauté pour mener à bien toutes les tâches et tous les objectifs de la Résolution, ainsi que l'unité et la coordination étroite entre les ministères et les localités.

Bien que les travaux soient menés dans un esprit de « courir tout en se mettant en ordre », il a mis en garde contre toute précipitation, soulignant que tout travail doit être réalisé avec soin, systématiquement, avec un ordre de priorité clair et dans le respect des procédures en vigueur, en évitant les raccourcis ou les exécutions bâclées. Les étapes clés doivent être suivies de près afin de garantir leur achèvement dans les délais, et une mise en œuvre rapide doit être encouragée autant que possible, conformément au principe de « stabilité précoce pour un développement rapide ».

Concernant la politique de mise en place d'administrations locales à deux niveaux, le secrétaire général Tô Lâm a reconnu que ce processus susciterait naturellement des émotions, d'autant plus que de nombreuses personnes sont profondément attachées à leur ville natale et à leur patrimoine.

Cependant, il a déclaré que répondre aux besoins actuels de développement du pays exige un changement de mentalité et de vision, la volonté de dépasser les intérêts personnels, de surmonter les préjugés locaux et d'adopter la vision globale selon laquelle « le pays est notre Patrie ».

Il a souligné que la restructuration ne se résume pas à une simple modification technique des frontières administratives, mais qu'elle implique une réaffectation de l'espace économique, une décentralisation et une redistribution des ressources, essentielles à la croissance.

Le secrétaire général du Parti a exhorté chaque localité à élaborer des solutions de réorganisation réfléchies, à long terme et centrées sur la population.

Évoquant le travail du personnel tout au long du processus, le dirigeant a rappelé aux comités et aux organisations du Parti de respecter le principe de la direction absolue du Parti, ainsi que la transparence, l'ouverture et la réglementation contrôlée par le pouvoir.

Concernant les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti, le secrétaire général To Lam a demandé aux comités provinciaux et municipaux de finaliser leurs projets de documents avant le 30 juin, notamment pour les localités fusionnées ou nouvellement créées.

Même si les fusions officielles n'ont pas encore eu lieu, il a encouragé une planification proactive des stratégies de développement dans le cadre de la nouvelle géographie administrative et du nouveau paysage des ressources.

Les localités doivent rapidement remédier aux faiblesses signalées par 19 équipes d'inspection du Bureau politique et du Secrétariat, en particulier la tendance de certains responsables à retarder l'action en attendant et en observant le déroulement de la réorganisation, a-t-il demandé.

Alors que de nombreuses tâches importantes et urgentes nous attendent, le secrétaire général a appelé tous les niveaux du Parti et du gouvernement à faire preuve de responsabilité envers le Parti, l'État et le peuple, en agissant avec la plus grande détermination pour réaliser les objectifs fixés par la Résolution et jeter les bases d'un XIVe Congrès national du Parti réussi, faisant entrer le Vietnam dans une nouvelle ère de force et de prospérité.

