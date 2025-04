Vietnam et Slovaquie ont un grand potentiel de coopération dans le secteur agricole

L'ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Pham Truong Giang, a rencontré le vice-ministre slovaque de l'Agriculture et du Développement rural, Vladimir Vnuk. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont souligné le fort potentiel de renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur agricole.

>> La Journée du Vietnam en Slovaquie

>> Visite à un lieu où le Président Hô Chi Minh s'est rendu en République tchèque

>> Le Vietnam, partenaire clé de la Slovaquie en Asie-Pacifique

Le vice-ministre Vladimir Vnuk a présenté la production agricole slovaque et mis en lumière les opportunités de coopération avec le Vietnam, notamment dans des domaines tels que l'agriculture intelligente, la gestion des ressources en terres et en eau, ainsi que l’agroalimentaire.

Photo : VNA/CVN

Il a précisé que les entreprises vietnamiennes peuvent accéder à des informations sur les exportateurs slovaques de produits alimentaires via une base de données en ligne mise à disposition par le gouvernement slovaque.

L'ambassadeur Pham Truong Giang a réaffirmé que le Vietnam avait signé plusieurs accords de libre-échange, dont l'accord avec l'Union européenne (EVFTA), facilitant ainsi les réductions tarifaires entre les deux pays.

Il a souligné que le Vietnam est actuellement l’un des premiers exportateurs mondiaux de riz, de café et de produits aquatiques, et s'est montré confiant quant au potentiel de coopération dans les secteurs de l'agriculture et du travail hautement qualifié entre les deux nations.

Le diplomate a suggéré que le ministère slovaque de l'Agriculture collabore avec l'ambassade du Vietnam et d'autres partenaires vietnamiens pour organiser des activités de coopération concrètes, notamment en 2025, année marquant le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Enfin, le vice-ministre Vladimir Vnuk a invité l'ambassadeur vietnamien à participer au 50e Salon international de l'agriculture et de l'alimentation, prévu en septembre prochain dans la ville slovaque de Nitra.

VNA/CVN