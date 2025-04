Dông Nai

Entraînement militaire en préparation du défilé des 50 ans de la Réunification nationale

Le 2 e entraînement réunissant plus de 10.000 personnes des forces armées, dont des soldats, des milices et des policiers, a eu lieu dans la matinée du 11 avril, au régiment 935 (division aérienne 370), relevant de l'armée de défense anti-aérienne et de l'air, dans la ville de Biên Hoa, province de Dông Nai (Sud).

>> Entraînement militaire à Dông Nai en préparation du défilé du 50e anniversaire de la réunification nationale

Organisé par le sous-comité de défilé et de parade des forces armées, cet événement fait partie des préparatifs pour la célébration du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975).

Photo : VNA/CVN

Lors de cette séance d'entraînement concentré, l'Armée de l'air vietnamienne a effectué un vol de bienvenue, avec la participation de 10 hélicoptères, de 7 avions de chasse SU-30MK2 surnommés "King Cobra", et d'un escadron d'avions d'entraînement multirôles Yak-130.

Ce programme d'entraînement comprenait les rituels et cérémonies du Parti et de l'État, exécutés par l'armée, ainsi que le défilé militaire.

Au début d'avril 2025, plus de 3.300 cadres et soldats des forces armées et de la police se sont mobilisés depuis les régions du Nord et du Centre vers la ville de Biên Hoa pour s'entraîner et se préparer au défilé.

Le général Nguyên Tân Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a hautement apprécié l'esprit d’entraînement des officiers et des soldats.

Malgré les conditions climatiques chaudes, les officiers et les soldats ont surmonté toutes les difficultés pour s'entraîner et obtenir certains résultats.

Au nom des responsables du ministère de la Défense et celui de la Police, le général Nguyên Tân Cuong a salué les responsabilités des forces, tout en demandant aux unités, officiers et soldats de surmonter leurs difficultés pour mener à bien les tâches assignées.

Photo : VNA/CVN

Le général Nguyên Tân Cuong a remercié les autorités et les habitants de la province de Dông Nai pour leur affection envers les forces armées qui s’entraînent pour la célébration du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale.

A cette occasion, le général Nguyên Tân Cuong et les autorités de la province de Dông Nai ont offert des cadeaux aux blocs et aux unités.

Le défilé commémoratif débutera solennellement à 8h00 le 30 avril à Hô Chi Minh-Ville. Le défilé militaire, mobilisant 35 unités des forces armées et de la police, est organisé conjointement par les ministères de la Défense et de la Sécurité publique, tandis que la ville prendra en charge le défilé civil.

Le défilé militaire et le défilé civil appartiennent à la cérémonie de célébration nationale marquant le cinquantenaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale se tiendra à partir de 06h30 du matin le 30 avril sur la rue Lê Duân, dans le 1ᵉʳ arrondissement, à Hô Chi Minh-Ville et certaines rues au centre-ville.

Cette cérémonie sera organisée par le Comité central du Parti, l'Assemblée nationale, le président de République, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN