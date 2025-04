Sommet du P4G

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre son homologue lao

A l’occasion du 4 e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux (P4G), qui se tient à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 16 avril son homologue lao, Sonexay Siphandone.

Pham Minh Chinh a salué la participation du Laos au Sommet du P4G, laquelle témoigne de la haute considération et de l’attention que le pays voisin accorde à cet événement multilatéral organisé au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Sonexay Siphandone a adressé ses remerciements à son homologue vietnamien pour l’invitation au Sommet, estimant que cet événement reflète la proactivité du Vietnam et ses contributions importantes aux efforts mondiaux pour la croissance verte, la transition verte et le développement durable.

Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre la mise en œuvre des accords de haut niveau entre les deux pays, notamment ceux conclus lors de la récente rencontre entre les Bureaux politiques du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), ainsi que lors de la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos.

Ils se sont accordés pour continuer à renforcer les relations politiques et la confiance spéciale entre les deux pays, ainsi que leur coopération dans les domaines de la sécurité, de la défense, de l’économie, de l’investissement et du commerce, afin de porter les échanges bilatéraux à 5 milliards de dollars.

Ils ont également convenu de mettre en œuvre de manière efficace les projets importants des entreprises vietnamiennes au Laos, de renforcer la connectivité globale entre les deux économies et de promouvoir la coopération bilatérale dans d'autres domaines tels que l’éducation, la formation, la culture, les sciences et les technologies, le tourisme, ainsi que les échanges entre les peuples.

Les deux Premiers ministres ont souligné l’importance de maintenir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Ils ont affirmé leur volonté de continuer à coopérer étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums internationaux et régionaux. Ils ont également réaffirmé leur engagement à promouvoir la coopération trilatérale Vietnam - Laos - Cambodge.

VNA/CVN