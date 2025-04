Renforcement des relations entre le Vietnam et l'UE

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a eu un appel téléphonique avec la vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la sécurité Kaja Kallas le 15 avril pour discuter des relations Vietnam - UE et des questions régionales et internationales d’intérêt mutuel.

>> Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération multiforme avec la Belgique

>> Le secrétaire général du Parti reçoit le Premier ministre espagnol

Photo : VNA/CVN

Au cours de l’entretien, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès de la coopération entre le Vietnam et l'UE après 35 ans de relations diplomatiques, en particulier dans les domaines politico-diplomatique, commercial et d'investissement, qui ont jeté des bases solides pour élever les relations à un nouveau niveau.

Ils ont convenu que l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), qui, après près de cinq ans de mise en œuvre, a considérablement stimulé le commerce bilatéral.

Afin de renforcer davantage les relations à l'avenir, Bùi Thanh Son a proposé que les deux parties accélèrent l'échange de délégations et les contacts de haut niveau. Il a également suggéré de continuer à mettre en œuvre efficacement l'EVFTA et de faciliter la croissance des échanges et des investissements entre le Vietnam et l'UE face aux défis auxquels est confronté le commerce mondial.

En outre, le vice-Premier ministre a demandé à la Commission européenne de lever le "carton jaune" sur les exportations de produits de la pêche vietnamiens dès que possible, en tenant compte des efforts déployés par Hanoi dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), des différences de niveaux de développement entre les deux pays, ainsi que des intérêts des consommateurs de l'UE et des moyens de subsistance des pêcheurs vietnamiens.

Vietnam, membre responsable de la communauté internationale

Soulignant l'importance de l'UE en tant que partenaire du Vietnam, Bùi Thanh Son a proposé que le bloc accélère la ratification de l'accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA) afin de créer un nouvel élan pour le commerce et les investissements bilatéraux.

Il a également encouragé les entreprises européennes à investir dans des projets d’infrastructures clés, d’énergies renouvelables, de transition verte et de numérisation au Vietnam.

Concernant l'enquête de l'UE sur les pratiques antidumping visant l'acier laminé à chaud importé du Vietnam, il a demandé que la partie européenne, dans ses conclusions finales, reflète objectivement ce qui a été déclaré dans la conclusion préliminaire récemment publiée.

De son côté, Kaja Kallas a déclaré que l'UE aborde la question avec prudence, en s'appuyant sur les réglementations, notamment celles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Elle a souligné que le Vietnam est l'un des partenaires les plus importants de l'UE dans la région Asie-Pacifique et a exprimé son espoir que les deux parties renforceraient leurs échanges et élèveraient bientôt leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique global.

Concernant les questions régionales et internationales, le vice-Premier ministre a souligné que le Vietnam est un membre responsable de la communauté internationale, contribuant activement à la paix, à la stabilité, à la sécurité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Les deux parties ont convenu que les conflits et les différends doivent être résolus par des mesures pacifiques, fondées sur les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international.

VNA/CVN