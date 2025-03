Le Vietnam renforce sa coopération avec les localités vénézuéliennes

L'ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, s’est rendu du 28 février au 2 mars dans l'État de Trujillo pour sonder des opportunités de coopération dans de nombreux domaines, en particulier dans le commerce et l'agriculture.

Lors de sa tournée, le diplomate vietnamien a rencontré Gerardo Márquez, gouverneur de l'État de Trujillo, Angie Quintana, maire de la ville de Valera, le président du groupe d'amitié Venezuela-Vietnam de l'État de Trujillo, Carlos Fonseca, des représentants de la Chambre de commerce de l'État de Trujillo (CATRU) et de l'Association des petites et moyennes entreprises locales.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné les réalisations du Vietnam en matière d'économie, de commerce et d'investissement au cours de près de 40 ans de la mise en œuvre de Renouveau. Il a souligné qu'avec des politiques de réforme appropriées, le Vietnam est devenu l'un des pays ayant connu un développement exceptionnel dans de nombreux domaines, avec un produit intérieur brut (PIB) de 6 à 6,5% au cours des 30 dernières années.

Le diplomate a affirmé qu'il déploiera tous les efforts pour promouvoir les relations économiques et commerciales entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'agriculture où le Vietnam a des atouts, avec l'État de Trujillo ainsi que d'autres localités du Venezuela sur la base du potentiel et des atouts des parties.

Le gouverneur Gerardo Márquez a affirmé que la visite de la délégation de l'ambassade du Vietnam est une étape importante dans la promotion des relations amicales entre le Venezuela et le Vietnam en général et entre l'État de Trujillo et le Vietnam en particulier, notamment dans des domaines clés tels que le commerce et l'agriculture.

Il a déclaré que l'agriculture est un secteur fort dans l'État de Trujillo, les principaux produits étant les fraises, les bananes, le café, les haricots et les agrumes.

Il a particulièrement admiré les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, notamment dans le domaine du développement de la production agricole.

À cette occasion, l’ambassadeur Vu Trung My a rendu visite aux modèles de production agricole dans quelques zones spécialisées typiques de cet État.

VNA/CVN