Vietnam, partenaire clé de la politique étrangère de la République de Corée

Cho Tae-yul, en visite officielle au Vietnam et participant au quatrième sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G), a déclaré que la République de Corée collaborerait avec le Vietnam pour atteindre ses objectifs de développement à l'horizon 2045.

Il a exprimé l'espoir que les deux ministères des Affaires étrangères continueront de jouer leur rôle de coordination de la coopération entre le Vietnam et la République de Corée, contribuant ainsi à renforcer les relations bilatérales de manière plus efficace et plus concrète.

Accueillant Cho Tae-yul pour sa première visite officielle au Vietnam dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Bui Thanh Son a déclaré que ce voyage contribuerait au développement substantiel du partenariat stratégique global entre les deux pays, dans un contexte mondial et régional complexe et imprévisible.

Concernant les relations politiques, les deux parties se sont réjouies de l'épanouissement du partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée dans tous les domaines. Elles ont convenu de poursuivre l'intensification des échanges de délégations et de l'engagement à tous les niveaux, de renforcer la coopération en matière de diplomatie, de défense et de sécurité, et de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de dialogue et de coopération bilatéraux. Elles ont salué l'étroite coordination entre les deux ministères des Affaires étrangères, notamment le maintien du mécanisme annuel de dialogue ministériel visant à examiner la réalisation du plan d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global.

En matière de coopération économique, les deux parties ont convenu d'atteindre l'objectif commercial bilatéral de 150 milliards de dollars d'ici 2030 de manière équilibrée et durable, et de faciliter l'accès des produits vietnamiens et sud-coréens à leurs marchés respectifs.

Bùi Thanh Son a affirmé que le Vietnam encourageait toujours les entreprises sud-coréennes à investir et à développer leurs investissements au Vietnam, notamment dans des secteurs prioritaires tels que le développement des infrastructures, l'électronique, les semi-conducteurs, les énergies renouvelables et la construction de villes intelligentes.

Cho Tae-yul a remercié le gouvernement vietnamien pour son soutien continu et les conditions favorables offertes aux investissements à long terme des entreprises coréennes dans le pays. Il a souligné la solidité des liens économiques, affirmant que la République de Corée considère la réussite économique du Vietnam comme la sienne et que les entreprises coréennes souhaitent également contribuer à son développement économique.

Sur d'autres aspects de la coopération, les deux parties ont convenu de renforcer leur collaboration dans les domaines de la science et de la technologie, du travail, de la santé, de la culture, de l'éducation et des échanges interpersonnels.

Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères a proposé à la République de Corée d'augmenter les quotas et les secteurs d'accueil des travailleurs vietnamiens, de promouvoir les liens dans les domaines de la transformation numérique, de la recherche et du développement, et de la formation des ressources humaines au Vietnam et de continuer à simplifier les procédures d'octroi de visas pour les citoyens vietnamiens se rendant en République de Corée.

En réponse, le diplomate sud-coréen a indiqué qu'il travaillerait avec les ministères et agences sud-coréens concernés pour intensifier la coopération bilatérale, comme suggéré par son hôte.

Au cours des entretiens, les deux parties ont également convenu de maintenir une étroite coordination et un soutien mutuel pour traiter les questions internationales et régionales d'intérêt commun au sein des mécanismes multilatéraux tels que les Nations unies, la coopération ASEAN - République de Corée et la coopération Mékong - République de Corée.

À cette occasion, Bùi Thanh Son a remercié le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères de la République de Corée pour leur soutien actif à l'organisation du Sommet P4G par le Vietnam. Il a également appelé à la coopération pour l'organisation réussie des événements de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en République de Corée cette année et des activités de l'APEC au Vietnam en 2027.

