Renforcement des relations Vietnam - Venezuela

Cet événement était inscrit dans une série d'activités pour célébrer le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Venezuela (18 décembre) et le 80e de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre).

Photo : DCS/CVN

Lors de la cérémonie, le Docteur Carolus Wimmer, président de la CAVV, a déclaré que 2025 sera l'année où le Vietnam célébrera de nombreux anniversaires importants tels que le 95e de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février), le cinquantenaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril), le 135e de naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai), le 80e de la Fête nationale (2 septembre).

La CAVV se coordonnera avec l'ambassade du Vietnam au Venezuela et les organes vénézuéliens concernés pour organiser des activités commémoratives et transmettre au peuple vénézuélien, notamment à la jeunesse, le glorieux héritage de la révolution vietnamienne, la vie exemplaire du Président Hô Chi Minh et la longue histoire de l'amitié entre les deux nations, a-t-il affirmé.

Pour sa part, l'ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, a souligné que le Parti et l'État du Vietnam attachaient toujours de l'importance à l'amitié avec le Venezuela, avant d’exprimer le désir de renforcer les liens entre les deux nations et de favoriser leur développement mutuel.

Enfin, le diplomate s’est déclaré convaincu qu’avec les résultats des relations traditionnelles et du partenariat global Vietnam - Venezuela ces derniers temps, la volonté des deux Partis au pouvoir, la détermination des deux gouvernements et les aspirations des deux peuples, les relations entre les deux pays franchiraient de nouvelles étapes, contribuant au développement de chacun, pour la paix, le bonheur, la stabilité et la coopération dans le monde.

VNA/CVN