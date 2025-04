Félicitations au Laos et au Cambodge à l’occasion du Nouvel An traditionnel

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’Organisation des Nations unies (ONU), a effectué des visites les 11 et 14 avril auprès des Missions permanentes du Laos et du Cambodge auprès de l’ONU à New York, aux États-Unis.

Ces rencontres ont été l'occasion de présenter ses vœux chaleureux à l'occasion de leur Nouvel An traditionnel (le Bun Pi May lao et le Choul Chnam Thmey cambodgien).

Lors de sa visite à la Mission permanente du Laos, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a adressé ses vives félicitations au Laos pour les réalisations notables accomplies ces dernières années sous la conduite du Parti populaire révolutionnaire laotien. Il a exprimé sa conviction que le pays poursuivrait sur cette lancée, enregistrant des succès significatifs dans divers secteurs et consolidant son rôle et son influence sur la scène internationale.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang a également réaffirmé l'engagement de la Mission vietnamienne à maintenir une collaboration étroite avec la Mission laotienne à l'avenir. Il a assuré le Laos du plein soutien du Vietnam dans l'exercice de ses responsabilités en tant que membre du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en 2025.

En réponse, l'ambassadeur Anouparb Vongnorkeo, chef de la Mission permanente du Laos auprès de l’ONU, a salué la confiance mutuelle, la coordination étroite et le soutien constant qui caractérisent les relations entre les Missions lao et vietnamienne au sein des Nations unies. Il a souligné que cette coopération s'inscrit dans l'esprit de l'amitié profonde, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale qui unissent le Laos et le Vietnam.

Au siège de la Mission permanente du Cambodge, l’ambassadeur Dang Hoang Giang a salué les réalisations enregistrées par le Cambodge dans tous les domaines récemment, exprimant sa confiance que le Cambodge continuerait à se développer de manière forte et prospère.

Le diplomate vietnamien a également exprimé le souhait de renforcer la coopération entre les deux pays et leurs Missions au sein des forums multilatéraux, notamment l’ONU.

L’ambassadeur Chhea Keo, chef de la Mission permanente du Cambodge auprès de l’ONU, s’est réjoui du développement vigoureux des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération globale entre le Cambodge et le Vietnam, ainsi que de la croissance des échanges commerciaux bilatéraux. Il a exprimé l’espoir de continuer à renforcer la coopération bilatérale au sein de l’ONU.

