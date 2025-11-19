Vietnam - Émirats arabes unis : coopération renforcée en matière de défense

Le Vietnam et les Émirats arabes unis (EAU) ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer une coopération de défense concrète et efficace, lors d’une série de réunions de haut niveau organisées en marge du Salon aéronautique de Dubaï 2025.

Photo : QDND/CVN

Dans le cadre de sa visite de travail et de sa participation au Salon aéronautique de Dubaï ainsi qu’à la Conférence internationale des chefs d’état-major de l’armée de l’air de Dubaï 2025 (DIACC), le vice-ministre de la Défense, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, a rencontré le sous-secrétaire du ministère de la Défense des Émirats arabes unis, le général de division Ibrahim Nasser Al-Alawi.

Ibrahim Nasser Al-Alawi a exprimé ses remerciements au ministère vietnamien de la Défense pour l’envoi d’une délégation à ces événements. Il a souligné que le Salon aéronautique de Dubaï 2025 et la DIACC 2025 offraient aux deux pays une occasion précieuse d’échanger des points de vue et de promouvoir leur coopération en matière de défense.

Hoàng Xuân Chiên a félicité les Émirats arabes unis pour l'organisation réussie du Salon aéronautique de Dubaï 2025 et du DIACC 2025, soulignant que ces événements confirmaient une fois de plus la position des Émirats arabes unis en tant que pôle d'excellence de l'aéronautique et de l'industrie de défense dans la région et dans le monde, grâce à sa vision stratégique, son organisation professionnelle et sa solide réputation internationale.

Les deux parties ont reconnu les progrès positifs accomplis ces dernières années en matière de coopération bilatérale en matière de défense, notamment les échanges de délégations à divers niveaux, la participation active aux salons de la défense, aux conférences et aux ateliers.

Hoàng Xuân Chiên a proposé que les deux ministères renforcent leurs consultations en matière de défense et organisent un dialogue de politique de défense au niveau vice-ministériel. Il a également suggéré d’accélérer la signature d’un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la défense, ainsi que d’élargir la collaboration entre le Département général de l’industrie de défense du ministère vietnamien de la Défense et le groupe Viettel avec les principales entreprises du secteur de la défense des Émirats arabes unis. Il a enfin demandé au ministère émirati de la Défense de faciliter dans les meilleurs délais l’établissement d’un attaché de défense vietnamien aux Émirats arabes unis.

À cette occasion, le vice-ministre vietnamien a invité Ibrahim Nasser Al-Alawi à effectuer une visite au Vietnam et à participer à la troisième édition du Salon international de la défense du Vietnam, prévue fin 2026 à Hanoï.

Auparavant, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên avait rendu une visite de courtoisie au prince héritier, Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

VNA/CVN