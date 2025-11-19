Dirigeants non autochtones pour une perspective plus large

"Nous devons transformer notre mentalité et notre vision, harmoniser nos perceptions et nos idées, nous dépasser nous-mêmes, sacrifier nos intérêts individuels au nom de l'intérêt collectif, et surmonter les appréhensions, les habitudes routinières ainsi que les mentalités locales étroites, pour embrasser une pensée et une perspective plus vastes" , a insisté le secrétaire général Tô Lâm lors de la Conférence nationale sur la mise en œuvre de la Résolution du 11ᵉ plénum du XIIIᵉ mandat du Parti, tenue le 16 avril dernier.

Le principe de "dépassement des intérêts personnels et du régionalisme" vise précisément à éviter la mentalité du "ma province, ta province", lors de la réorganisation et de la fusion des unités administratives provinciales et communales, ainsi que de la suppression du niveau de district.

La nomination à tous les postes de présidents des Comités populaires, de présidents des Commissions d'inspection et de chefs de l'Inspection du gouvernement au niveau provincial à des personnes qui ne sont pas originaires de ces provinces permet également d'élargir leur perspective et de leur offrir l'opportunité de contribuer pleinement au bien commun.

Cela s'inscrit également dans la politique de rotation des cadres, en particulier ceux de niveau stratégique, telle qu'énoncée dans la Résolution n° 11-NQ/TW du 25 janvier 2002 du Bureau politique relative à la "rotation des cadres dirigeants et gestionnaires".

Optimiser l'utilisation des ressources humaines

La nomination de dirigeants non originaires de la localité représente une mesure forte pour optimiser l'utilisation des ressources humaines, en orientant les cadres compétents là où les besoins sont les plus criants, particulièrement dans les territoires confrontés à de grandes difficultés. Elle constitue par ailleurs une avancée décisive dans le renouvellement profond de la formation et du perfectionnement des cadres dirigeants et gestionnaires.

Cette pratique, qui tend à devenir une pratique régulière, permet de rompre définitivement avec le particularisme, les habitudes obsolètes en matière de gestion des personnels, ainsi qu'avec la tendance à privilégier des environnements familiers et peu exigeants. À l'image d'un cours d'eau - clair lorsqu'il coule, trouble lorsqu'il stagne -, la rotation des cadres garantit vitalité, transparence et efficacité au service de l'intérêt général.

La prise de fonction dans une nouvelle localité permet aux dirigeants d'être mis à l'épreuve dans un environnement différent, d'élargir leur vision et d'acquérir de nouvelles expériences. La rotation rend les résultats plus visibles, facilitant une évaluation précise de leurs capacités. Aujourd'hui, les responsabilités des dirigeants provinciaux et municipaux sont plus lourdes, mais leur marge d'initiative et de créativité s'en trouve également renforcée.

La Loi révisée sur l'organisation des collectivités locales (adoptée par l'Assemblée nationale le 16 juin 2025) confère davantage de pouvoirs aux présidents provinciaux et municipaux, selon le principe de décentralisation. Dans les cas nécessaires, le Comité populaire provincial ou son président peut directement diriger et traiter les affaires relevant des compétences des services spécialisés, des organismes administratifs ou des Comités populaires communaux, afin d'éviter toute interruption, retard ou inefficacité dans le traitement des procédures administratives pour les citoyens et les entreprises.

Concrètement, le comité populaire provincial a 12 missions et attributions, le président provincial 23, le comité populaire communal 10, le président communal 17. Cette réforme majeure renforce la responsabilité des dirigeants et stimule l'innovation dans la gouvernance locale.

Au 31 octobre 2025, 14 provinces et villes comptaient encore un président du Comité populaire originaire de la localité. Depuis, l'évolution est rapide : au 18 novembre, 33 des 34 unités administratives de niveau provincial avaient déjà à leur tête un dirigeant muté d’une autre région. La province de Khanh Hoà reste, à ce jour, la dernière concernée ; des ajustements similaires en matière de personnel y sont attendus aujourd'hui.

VNA/CVN