Nguyên Khac Toàn élu président du Comité populaire de la ville de Huê

Photo : Mai Trang/VNA/CVN

Le Conseil populaire de la ville a procédé à la décharge de la fonction de président du Comité populaire de la ville de Huê pour le mandat 2021-2026 à l’égard de Phan Thiên Dinh, en raison de son transfert vers un nouveau poste.

Avec 43/43 voix pour (100%), le Conseil populaire de la ville de Huê a adopté la résolution élisant Nguyên Khac Toàn, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de Huê, au poste de président du Comité populaire de la ville de Huê, mandat 2021-2026.

Auparavant, le Comité municipal du Parti de Huê avait tenu une conférence pour annoncer la décision du Secrétariat du Parti concernant le travail du personnel. Le Secrétariat a décidé de muter et de désigner Nguyên Khac Toàn, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire de la province de Khanh Hoà, au poste de secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de Huê, et de le présenter pour l’élection au poste de président du Comité populaire de la ville de Huê.

Né le 19 avril 1970, originaire de la province de Khanh Hoà, Nguyên Khac Toàn a occupé au cours de sa carrière de nombreuses fonctions importantes au sein du Comité provincial du Parti, du Conseil populaire et du Comité populaire de la province de Khanh Hoà. Il a été membre suppléant du Comité central du Parti aux XIᵉ et XIIᵉ congrès.

Par ailleurs, la session a adopté plusieurs résolutions importantes, notamment : le règlement sur les politiques de frais de scolarité et de soutien aux frais de scolarité de Huê à partir de l’année scolaire 2025-2026 ; la répartition du budget pour assurer les infrastructures servant la réorganisation de l’appareil administratif, des unités administratives ainsi que la construction du modèle d’administration locale à deux niveaux.

VNA/CVN