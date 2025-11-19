Nguyên Van Ut élu président du Comité populaire de Dông Nai

Dans l’après-midi du 18 novembre, le Comité provincial du Parti de Dông Nai a tenu une conférence pour annoncer des décisions du Secrétariat du Comité central du Parti concernant le travail du personnel.

>> Assemblée nationale : Nguyên Van Quang élu président de la Cour populaire suprême

>> Nguyên Tuân Anh élu président du Comité populaire provincial de Lào Cai

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, Nguyên Thanh Tâm, membre du Comité central du Parti et chef adjoint de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, a remis la décision du Secrétariat portant sur le transfert et la nomination de Nguyên Van Ut, vice-secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire de la province de Tây Ninh. Celui-ci cesse de participer au Comité du Parti et à sa permanence et de tenir le poste de vice-secrétaire du Comité provincial du Parti de Tây Ninh pour le mandat 2025-2030. Il est transféré et nommé pour participer au Comité du Parti et à sa permanence et assumer le poste de vice-secrétaire du Comité provincial du Parti de Dông Nai pour le mandat 2025-2030.

Dans l’après-midi du même jour (18 novembre), le Conseil populaire de la province de Dông Nai, (mandat 2021-2026), a tenu sa 7ᵉ session thématique afin de décider des questions de personnel relevant de sa compétence.

Lors de cette session, le Conseil populaire a libéré Vo Tân Duc du poste de président du Comité populaire pour le mandat 2021-2026 afin qu’il prenne une nouvelle mission.

Le Conseil populaire de Dông Nai a ensuite présenté et élu Nguyên Van Ut au poste de président du Comité populaire de la province pour le mandat 2021-2026, avec 107 voix sur 107, soit 100% des députés présents.

VNA/CVN