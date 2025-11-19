icon search
Nguyên Van Ut élu président du Comité populaire de Dông Nai

Dans l’après-midi du 18 novembre, le Comité provincial du Parti de Dông Nai a tenu une conférence pour annoncer des décisions du Secrétariat du Comité central du Parti concernant le travail du personnel.

Nguyên Thanh Tâm (droite), membre du Comité central du Parti et chef adjoint de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, remet la décision du Secrétariat à Nguyên Van Ut, le 18 novembre. 
Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, Nguyên Thanh Tâm, membre du Comité central du Parti et chef adjoint de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, a remis la décision du Secrétariat portant sur le transfert et la nomination de Nguyên Van Ut, vice-secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire de la province de Tây Ninh. Celui-ci cesse de participer au Comité du Parti et à sa permanence et de tenir le poste de vice-secrétaire du Comité provincial du Parti de Tây Ninh pour le mandat 2025-2030. Il est transféré et nommé pour participer au Comité du Parti et à sa permanence et assumer le poste de vice-secrétaire du Comité provincial du Parti de Dông Nai pour le mandat 2025-2030.

Dans l’après-midi du même jour (18 novembre), le Conseil populaire de la province de Dông Nai, (mandat 2021-2026), a tenu sa 7ᵉ session thématique afin de décider des questions de personnel relevant de sa compétence.

Lors de cette session, le Conseil populaire a libéré Vo Tân Duc du poste de président du Comité populaire pour le mandat 2021-2026 afin qu’il prenne une nouvelle mission.

Le Conseil populaire de Dông Nai a ensuite présenté et élu Nguyên Van Ut au poste de président du Comité populaire de la province pour le mandat 2021-2026, avec 107 voix sur 107, soit 100% des députés présents.

VNA/CVN

