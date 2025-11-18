Vietnam - Slovaquie

Renforcement de la coopération bilatérale dans la défense et la sécurité

Le 18 novembre après-midi, à Hanoï, le général Luong Tam Quang, ministre de la Police, a reçu Robert Kaliňák, vice-Premier ministre et ministre slovaque de la Défense.

>> Hô Chi Minh-Ville célèbre 75 ans de liens Vietnam - Slovaquie

>> Vietnam - Slovaquie : une nouvelle dynamique pour la coopération en matière de défense

>> Le SG du Parti Tô Lâm reçoit le vice-PM et ministre slovaque de la Défense

Photo : VNA/CVN

Luong Tam Quang s'est félicité de la visite de Robert Kaliňák au Vietnam, soulignant le développement continu et positif des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, notamment suite à la visite fructueuse en Slovaquie d'une délégation de haut niveau du ministère vietnamien de la Police, du 27 septembre au 1er octobre.

À l'issue de cette visite, les dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens ont chargé le ministère de la Police et les ministères et services concernés d'élaborer sans délai des plans et des feuilles de route de coopération précis avec les agences et partenaires slovaques, afin d'approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment la défense.

Le Vietnam perfectionne également sa législation relative à l'industrie de la défense et de la sécurité. Ce cadre politique et juridique essentiel crée des conditions favorables au développement de l'industrie vietnamienne, favorise la coopération internationale pour attirer des ressources et des technologies de pointe, et contribue ainsi à garantir la sécurité nationale et à lutter contre la criminalité.

Face à l'évolution extrêmement complexe de la situation mondiale et régionale et à la multiplication des défis sécuritaires, tant traditionnels que non traditionnels, le ministre Luong Tam Quang a souligné l'important besoin en équipements du ministère vietnamien de la Police et son ambition d'atteindre l'autosuffisance dans ce secteur. Dans cette optique, la Slovaquie apparaît comme un partenaire potentiel, offrant un vaste potentiel de coopération.

Le ministère de la Police a souhaité coopérer avec ses partenaires slovaques en matière de recherche, de production et de transfert de technologies modernes, afin de moderniser la défense et la sécurité nationales et de contribuer à la sécurité nationale, à l'ordre public et à la sûreté des deux pays.

Remerciant sincèrement le ministre Luong Tam Quang pour son accueil, Robert Kaliňák a exprimé sa conviction que la coopération entre les ministères vietnamien et slovaque de la Sécurité publique continuerait de se développer fortement, concrètement et efficacement, contribuant positivement à la paix, à la stabilité et à la prospérité commune des deux peuples, ainsi que de la région et du monde.

VNA/CVN