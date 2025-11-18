Le ministère de la Défense présent à l’édition 2025 du Salon aéronautique de Dubaï

À l’invitation du ministère de la Défense des Émirats arabes unis (EAU), une délégation du ministère vietnamien de la Défense, conduite par le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, participe au Salon aéronautique de Dubaï 2025 et effectue une visite de travail auprès du ministère de la Défense des EAU.

Le Salon aéronautique de Dubaï est l’une des expositions internationales les plus importantes dans le domaine de l’aviation. L’édition de cette année réunit près de 1.500 exposants provenant de 98 pays, présentant près de 200 aéronefs et dévoilant les dernières avancées dans les secteurs de l’aéronautique et des technologies de défense.

Photo : QDND/CVN

La participation du ministère vietnamien de la Défense à cette exposition témoigne de son intérêt pour la coopération internationale dans l’industrie de défense. Elle réaffirme l’engagement du gouvernement et du ministère de la Défense du Vietnam à favoriser les échanges et la coopération internationale dans ce domaine, conformément aux principes d’égalité, d’avantages mutuels, ainsi qu’au respect des lois vietnamiennes et des engagements internationaux concernés.

Durant le salon, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a visité plusieurs stands et rencontré des entreprises de défense des EAU et d’autres pays.

Le vice-ministre Hoàng Xuân Chiên a appelé à intensifier les échanges et à explorer les possibilités de coopération, en adéquation avec les capacités de chaque partie, afin de définir des orientations communes visant à renforcer la coopération dans l’industrie de défense dans les temps à venir.

Le 17 novembre, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a assisté à la cérémonie de signature d’un protocole d’accord (MoU) entre le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée vietnamienne (Viettel) et le Groupe Edge des EAU.

Ce protocole d’accord établit une base solide pour un potentiel de coopération approfondie dans l’industrie de défense de haute technologie. Il définit également une feuille de route pour des initiatives conjointes, d’intérêt mutuel, incluant le développement potentiel d’un modèle de production d’équipements d’origine au Vietnam pour des composants et modules compatibles avec les gammes de produits d’Edge, destinés aux EAU et à d’autres marchés d’exportation. Il ouvre aussi des opportunités élargies de recherche, d’échange et de transfert de technologies, ainsi que de coopération en matière de formation technique.

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a félicité Viettel et Edge pour la signature du protocole d’accord et a invité les deux parties à maintenir un contact étroit et une coordination régulière afin de concrétiser les contenus convenus et d’élaborer des plans de mise en œuvre pour des activités de coopération spécifiques dans des domaines clés à l’avenir.

VNA/CVN