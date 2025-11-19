Vo Trong Hai élu président du Comité populaire de la province de Nghê An

Dans l’après-midi du 18 novembre, le Conseil populaire de la province de Nghê An (mandat 2021-2026) a tenu une session consacrée au travail du personnel.

Photo : Duy Hung/VNA/CVN

Lors de la réunion, 100% des délégués présents ont élu le vice-secrétaire du Comité provincial du Parti, Vo Trong Hai, au poste de président du Comité populaire provincial pour le mandat 2021-2026, en remplacement de Lê Hông Vinh.

En prenant ses fonctions, Vo Trong Hai a souligné que chaque vote de confiance représente la foi et les attentes des électeurs et des membres du Conseil populaire provincial, affirmant que cela constitue une motivation pour œuvrer avec dévouement au développement de Nghê An.

Il s’est engagé à adopter une gouvernance innovante, flexible et axée sur l’efficacité; à bâtir une administration intègre, active et au service du public; à promouvoir la croissance fondée sur l’innovation, la transformation numérique et la transition verte; ainsi qu’à améliorer la qualité de vie de la population et à renforcer la cohésion sociale.

Né en 1968 dans la province de Hà Tinh, Vo Trong Hai a occupé de nombreux postes clés dans les forces armées et au sein des autorités provinciales de Hà Tinh et Nghê An.

Parallèlement à cette nomination, le Conseil populaire provincial a entériné la fin des fonctions de Lê Hông Vinh et procédé aux démarches liées aux changements de postes d’autres responsables conformément aux décisions du Bureau politique.

