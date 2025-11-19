Déclaration conjointe Vietnam - Koweït sur le partenariat stratégique bilatéral

Dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Koweït, les deux pays ont publié une Déclaration conjointe sur l'établissement d'un partenariat stratégique entre l'État du Koweït et la République socialiste du Vietnam.

>> Les épouses des PM du Vietnam et du Koweït visitent le Musée du Palais Al-Salam

>> Le Premier ministre vietnamien appelle à un partenariat renforcé entre le Vietnam et le Koweït

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse entament une visite officielle en Algérie

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre koweïtien, Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, a eu un entretien avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh à l'occasion de sa première visite officielle au Koweït, du 16 au 18 novembre 2025. Le chef du gouvernement vietnamien a également été reçu par Son Altesse Cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Émir de l'État du Koweït, et par Son Altesse Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, Prince héritier. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur des questions bilatérales, régionales, internationales et multilatérales d'intérêt commun.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité l'Émir pour les acquis enregistrés par le Koweït dans sa présidence tournante du 45ᵉ Conseil suprême du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Forts de relations historiques solides, l'État du Koweït et la République socialiste du Vietnam ont connu, depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1976, un développement constant fondé sur l'amitié, le respect mutuel et une coopération constructive. Les deux parties ont exprimé leur volonté d'élever les relations Koweït - Vietnam à un niveau de partenariat plus large et d'ouvrir de nouveaux canaux de coopération favorisant l'intégration économique bilatérale.

Elles ont également manifesté leur souhait d'élargir les mécanismes de dialogue et de coordination, notamment les travaux du Comité gouvernemental conjoint et les consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères, afin de renforcer la mise en œuvre des accords et mémorandums d'entente, de discuter sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et de développer la coopération entre les peuples. Les deux parties ont convenu que l'année 2026 marquera une occasion importante de commémorer le 50e anniversaire des relations diplomatiques – le jubilé d'or de l'amitié koweïtienne-vietnamienne.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu d'élever les relations bilatérales entre l'État du Koweït et la République socialiste du Vietnam, au rang de partenariat stratégique. Ce partenariat s'appuie sur les fondements solides qui unissent les deux pays et vise à renforcer leurs intérêts communs et à répondre aux aspirations de leurs peuples respectifs.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à élargir le champ de la coopération bilatérale par le biais de programmes complets couvrant divers domaines, notamment les technologies émergentes, les médias numériques, l'intelligence artificielle et la sécurité alimentaire – considérée comme un domaine de coopération essentiel – grâce à des projets conjoints dans les chaînes d'approvisionnement, la production et le stockage.

Les deux parties ont également discuté des moyens de renforcer leur coopération dans le secteur de l'énergie, notamment en élargissant leur partenariat à l'exploration et à l'exploitation pétrolières et gazières, aux industries pétrochimiques et aux énergies renouvelables. Elles ont souligné l'importance stratégique du complexe de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son et ont exprimé leur souhait de voir se poursuivre une étroite coordination entre les partenaires afin d'élaborer un plan intégré pour sa restructuration financière et administrative.

Le Vietnam a salué le rôle du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe et a exprimé le souhait que ce dernier continue à soutenir des projets d'amélioration des infrastructures essentielles.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Dans le cadre des relations internationales, les deux parties ont également apprécié leur coopération active aux Nations unies et dans d'autres forums multilatéraux, réaffirmant leur engagement commun à approfondir leur coordination et à soutenir leurs positions respectives, en particulier au sein des Nations unies et dans le contexte de la coopération croissante entre le CCG et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

À cet égard, la partie vietnamienne a salué le rôle actif joué par l'État du Koweït au sein du Dialogue de coopération asiatique (DCA), tandis que la partie koweïtienne a souligné l'importance d'étudier la possibilité de transformer ce Dialogue en un mécanisme régional efficace.

Les deux parties se sont également félicitées de l'annonce des termes de référence pour l'ouverture de négociations en vue d'un accord de libre-échange entre le Conseil de coopération du Golfe et la République socialiste du Vietnam – une étape importante pour le renforcement des échanges commerciaux, des investissements et de la connectivité entre les deux pays – et ont souligné l'importance d'entamer ces négociations afin de parvenir à un accord prochainement.

La visite officielle s'est conclue par la signature de deux accords visant à renforcer davantage la coopération bilatérale : le Protocole modifiant l'Accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels entre le gouvernement de l'État du Koweït et le gouvernement de la République socialiste du Vietnam ; et un Mémorandum d'entente entre l'Institut diplomatique Saoud Al-Nasser Al-Sabah du ministère des Affaires étrangères de l'État du Koweït et l'Académie diplomatique du Vietnam du ministère des Affaires étrangères de la République socialiste du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité accordés par le gouvernement koweïtien. Il a souligné que le partenariat durable entre le Koweït et le Vietnam constitue un exemple remarquable de diplomatie régionale fondée sur des principes et tournée vers l'avenir et qu'il continuera de fournir une base solide et fiable pour le renforcement du partenariat stratégique, contribuant ainsi à la stabilité régionale et à la prospérité mondiale.

VNA/CVN