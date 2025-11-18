Le SG du Parti Tô Lâm reçoit le vice-PM et ministre slovaque de la Défense

Le 18 novembre, à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a reçu le vice-Premier ministre et ministre slovaque de la Défense, Robert Kaliňák, en visite officielle au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que la Slovaquie était toujours une amie fidèle et proche du Vietnam, tout en remerciant le gouvernement et le peuple slovaques pour leur soutien et leur solidarité envers le peuple vietnamien au cours des 75 dernières années.

Tô Lâm a aussi affirmé que la coopération en matière de défense entre les deux pays, mise en œuvre sur la base du Protocole d'accord sur la coopération en matière de défense signé en 2015, avait obtenu de nombreux résultats positifs et constituait l'un des piliers importants des relations bilatérales. Il a suggéré que les deux parties renforcent leur coopération dans les domaines de l'industrie de défense, de la formation militaire, du maintien de la paix, etc.

Fort d'une confiance politique élevée, Tô Lâm a suggéré que les deux parties maintiennent des échanges de délégations à tous les niveaux ; promeuvent efficacement les mécanismes de consultation et de coopération existants ; créent des conditions favorables aux échanges entre les ministères, les administrations et les entreprises des deux pays ; élargissent la coopération ;fassent de l'économie, des sciences et des technologies un pilier des liens bilatéraux, et renforcent la coopération culturelle, éducative, touristique et les échanges entre les peuples.

À cette occasion, le leader du PCV a transmis ses salutations et son invitation au Premier ministre slovaque, Robert Fico, à effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Robert Kaliňák, a exprimé son admiration pour les remarquables progrès accomplis par le Vietnam, pays occupant une place importante en Asie. Il a souligné la fierté de la Slovaquie d'avoir toujours été aux côtés du Vietnam au cours des 75 dernières années, affirmant que le Vietnam était l'un des principaux partenaires de la Slovaquie dans la région.

Le gouvernement et le peuple slovaques souhaitent approfondir et renforcer l'efficacité de la coopération multiforme avec le Vietnam, notamment dans le domaine de la défense et dans d'autres secteurs d'intérêt commun. Il a souligné que les deux pays disposaient encore d'un important potentiel de complémentarité dans le domaine de l'industrie de la défense. La Slovaquie est disposée à coopérer avec le Vietnam à la recherche et à la mise en œuvre de projets conjoints dans ce domaine.

Robert Kaliňák a salué le rôle du Vietnam au sein des instances internationales et régionales et a exprimé l'espoir que les deux parties poursuivraient leur étroite collaboration au sein des organisations internationales ainsi que dans le cadre de la coopération ASEAN - UE afin de promouvoir de nouvelles initiatives de coopération.

Il a également affirmé que la communauté vietnamienne en Slovaquie constituait un pont important, contribuant à promouvoir les relations Slovaquie - Vietnam.

VNA/CVN